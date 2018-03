Washington - Rozhodnutí amerického prezidenta zavést cla na dovoz oceli a hliníku vyvolalo ve Washingtonu spíše negativní reakce, kritikou Donalda Trumpa nešetřili ani republikánští kongresmani. Odpůrci prezidentova rozhodnutí se obávají dopadu na americkou ekonomiku a vyzývají k rozšíření výjimek.

Paul Ryan, republikánský šéf Sněmovny reprezentantů, v projevu v Atlantě prohlásil, že není přítelem široce zaváděných a "přemrštěných" cel. Výzvu Trumpovi, aby znovu zvážil zavedení cel a zabránil nechtěným negativním následkům, poslalo už ve středu do Bílého domu víc než sto republikánských poslanců dolní komory Kongresu.

Kritiku Bílého domu neskrýval ani vůdce senátní republikánské většiny Mitch McConnell, kterému vadí rozsah celních opatření, která Trump zavedl. "Členové Senátu včetně mne jsou znepokojeni rozsahem navrhovaných cel na ocel a hliník a jejich dopadem na americké občany a firmy," uvedl McConnell v prohlášení. Těší ho, že prezident oznámil výjimky, ale "zůstávají vážné otázky, zda tato cla jsou dostatečně cílena a dostatečně omezena".

Šéf americké obchodní komory Tom Donohue na Trumpův krok odpověděl varováním, že může vyvolat obchodní válku. Zavedení cel může ohrozit ekonomické oživení, které přináší prezidentská daňová reforma a odbourání regulačních opatření dřívější vlády, řekl. "Vyzýváme vládu, aby toto riziko brala vážně," konstatoval Donohue.

Opatrně komentoval zavedení cel Kevin Brady, šéf daňového výboru Sněmovny reprezentantů. "Výjimka pro Kanadu a Mexiko je dobrý první krok. Vyzývám Bílý dům, aby zúžil platnost tohoto opatření tak, aby byl zasažen žádoucí cíl, nikoli americké firmy, dělníci a jejich rodiny," řekl Brady, který je stejně jako Trump republikán.

Eurokomisařka pro obchod Cecilie Malmströmová ve čtvrtek na twitteru napsala, že Evropská unie jako blízký spojenec USA by měla být z celního opatření vyjmuta. "V následujících dnech se pokusím věc objasnit," uvedla s tím, že se v sobotu v Bruselu setká s americkým obchodním zmocněncem Robertem Lighthizerem.

Británie chce s EU spolupracovat na dojednání celní výjimky v USA

Evropská unie s novými americkými cly na dovoz hliníku a oceli nesouhlasí a chce se s Washingtonem dohodnout na výjimce. Spolupracovat s Bruselem na jednáních o výjimce zamýšlí také Británie, která na konci března nadcházejícího roku unii opustí.

Eurokomisařka pro obchod Cecilie Malmströmová již ve čtvrtek ohlásila, že EU jako blízký americký spojenec by neměla být cly zatížena a že bude o situaci v sobotu hovořit s americkým obchodním zmocněncem Robertem Lighthizerem.

Britský ministr obchodu Liam Fox, jehož země chce s EU ve věci výjimky postupovat společně, označil nová americká cla za špatná. "Pro Spojené království je to navíc absurdní, protože máme na americký dovoz oceli pouze jednoprocentní podíl," řekl Fox.

Fox připomněl, že Británie se soustředí na takovou ocelářskou výrobu, která není v USA dostupná. "Takže to zvýší tamní cenu oceli," dodal.

Kanada a Mexiko nesouhlasí s novými americkými cly na hliník

Kanada a Mexiko, pro které bude platit výjimka na americká dovozní cla pro hliník a ocel, chtějí, aby Spojené státy od celních poplatků ustoupily. Kanada udělení výjimky přivítala, zároveň ale podle BBC oznámila, že bude na Washington tlačit, aby se tarifů vzdal. Uvalení dovozních cel ve čtvrtek oznámil americký prezident Donald Trump.

"Před námi je mnoho práce a my nepolevíme," prohlásila kanadská ministryně zahraničí Chrystia Freelandová poté, co Trump podepsal uvalení cel. To, že Kanadu s Mexikem prozatím z poplatkové povinnosti vyjmul, označila Freelandová za krok správným směrem.

Obchodní vztahy s Mexikem a Kanadou budou předmětem jednání o nové podobě Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA), která mají začít počátkem dubna. Pokud ale vyjednávání ztroskotá, hrozí oběma zemím cla rovněž.

K propojení cel na hliník a ocel s dohodou NAFTA se ale Freelandová staví odmítavě a tvrdí, že Kanada cla a dohodu vnímá jako dvě na sobě nezávislé otázky. Podobně se k problematice staví i Mexiko. Mexický ministr hospodářství Ildefonso Guajardo Villarreal trvá na tom, že cla nemohou být s rozhovory o budoucnosti NAFTA spojovány.

Východoasijské státy kritizují Trumpův dekret o zavedení cel

Východoasijské státy dnes ostře kriticky komentovaly čtvrteční rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa zatížit clem dovoz hliníku a oceli. Sdružení čínských ocelářů vyzvalo pekingskou vládu, aby v reakci podnikla "rozhodné kroky" proti americkému zboží včetně ušlechtilé oceli, uhlí a elektroniky.

Trump při podpisu dekretu o zavedení cel prohlásil, že cla na dovoz oceli se zvyšují o 25 a na dovoz hliníku o deset procent. Opatření má vstoupit v platnost za 15 dní, týkat se zatím nemá Kanady a Mexika. Prezident připustil výjimky i pro některé další státy.

"Trumpovo chování je hrozbou pro globální výrobce oceli a rozhodně vyvolá odpor dalších zemí," uvedlo v prohlášení Čínské sdružení železa a oceli (CISA). Organizace vyzvala čínskou vládu, aby odvetou zavedla cla na dovoz americké produkce. Čínské ministerstvo obchodu oznámilo, že posoudí škody způsobené Trumpovým dekretem a bude "pevně bránit zákonná práva a zájmy" čínských výrobců.

Obavu, že americké clo vážně poškodí export japonské oceli, vyjádřil dnes šéf Japonské federace pro železo a ocel Kosei Šindo. "Zachování zásady volného obchodu je životně důležité pro udržitelný ekonomický růst a tento princip by měl být plně respektován," uvedl v prohlášení.

Jihokorejská automobilka Hyundai bude muset platit vyšší ceny za dovozu surovin v důsledku amerických cel, oznámil v Soulu jihokorejský vládní činitel. "Cla zvýší náklady automobilek Hyundai a Kia a znevýhodní je v soutěži s americkou konkurencí," uvedl. Zavedení cel ovlivní i jednání o nové smlouvě o volném obchodu mezi Jižní Koreou a USA, které v současné době probíhá, napsala agentura Reuters.

Vlády Japonska a Jižní Koreje daly najevo, že budou usilovat o výjimku v uplatňování vyhlášených cel. Stejný postup zvolí i Austrálie, jejíž premiér Malcolm Turnbull dnes s jistotou konstatoval, že přístup USA k australským výrobcům bude příznivý.

Německo považuje americká cla za urážku blízkých partnerů

Německo považuje nová americká cla na dovoz hliníku a oceli za protiprávní a za urážku blízkých partnerů. Na krok Spojených států chce odpovědět v těsné spolupráci s Evropskou unií, řekli dnes německá ministryně hospodářství Brigitte Zypriesová a mluvčí spolkové vlády Georg Streiter. Cla kritizovala také německá hospodářská sdružení v čele s průmyslovou a obchodní komorou (DIHK).

"(Americký prezident Donald Trump) nařídil represivní cla, která neodpovídají pravidlům WTO (Světové obchodní organizace). Tento krok zvýší ceny pro spotřebitele a ztíží práci našich podniků, těch malých i velkých," řekla Zypriesová, která také hovořila o urážce.

Německá ministryně hospodářství se ohradila i proti Trumpovým argumentům, že jedná se záměrem ochránit národní bezpečnost USA. Uvedla, že se nyní obává, aby se k podobným krokům neodhodlaly i další země, které národní bezpečností budou zdůvodňovat ochranu svých firem. Argumenty Spojených států odmítl i mluvčí Streiter, podle něhož jde ve skutečnosti o ekonomické zájmy Washingtonu. "Toto rozhodnutí jsme vzali s obavami na vědomí," poznamenal s tím, že Německo takové jednostranné kroky odmítá a považuje je za protiprávní.

Německo, které je největší evropskou ekonomikou, chce na krok USA reagovat v těsné spolupráci s Evropskou unií. Podobný záměr ohlásila i Británie, která EU opouští. Podle Zypriesové bude odpověď Evropy učiněna s chladnou hlavou, ale důrazným způsobem. "Evropská unie najde společnou a jasnou odpověď," zdůraznil také mluvčí Streiter.

Průmyslová a obchodní komora (DIHK), ústředního svaz německých živnostníků (ZDH), spolkový svaz zaměstnavatelů (BDA) a svaz německého průmyslu (BDI) společně varovaly před spirálou protekcionismu, která by se po Trumpově kroku mohla roztočit.

"Německý průmysl má mimořádné obavy z rozhodnutí americké vlády uvalit dalekosáhlá represivní cla," uvedla sdružení ve společném prohlášení. Čtveřice v této souvislosti apelovala na německou vládu a Evropskou unii, aby zachovaly věrnost volnému obchodu.