Praha - Olympijskou vítězku z Helsinek Danu Zátopkovou potěšili její nástupci na mistrovství světa v Londýně. Viděla, jak oštěpařka Barbora Špotáková získala titul a Jakub Vadlejch a Petr Frydrych vybojovali stříbrnou a bronzovou medaili. Bývalá oštěpařka atletiku pořád sleduje.

Královna sportu je jejím celoživotním koníčkem. "Mám prostě problémy se toho zbavit, abych přestala myslet na atletiku a vůbec na sport. To nejde, mě to baví se na to dívat. Baví mě hrozně se dívat na to, jak ti druzí si honí triko," řekla dnes Zátopková novinářům.

Nemohla si proto nechat ujít ani srpnové mistrovství světa v Londýně. "Největší radost mi udělala garda oštěpařů, která nás zviditelňuje v celém světě," uvedla. Ocenila, že čeští oštěpaři mohou čerpat ze zkušeností světového rekordmana Jana Železného. "Že se do toho sám zažral, do té trenérské práce, tak to je úžasné," prohlásila Zátopková.

Za třináct dní oslaví 95. narozeniny. "Začínám slavit. Tady je vlastně první štace, kdy to začínám slavit," poznamenala na křtu knihy Atletika - cesta na vrchol.

Dostala kytici od jedné bývalé oštěpařky. Víc než věcné dary ji těší společnost blízkých. "Radost mně udělá to, že mám kolem sebe pár přátel, s kterými se můžu sejít a můžu se trochu něčemu zachechtat a tak. To mám největší radost, když se můžu něčemu zasmát," svěřila se.

Kamarádi jí také pomáhají překonávat potíže, které stáří přináší. "Do dvaadevadesáti se mně to ani nezdálo, ale teďka už je mi to úplně jasné. Jak už mám pětadevadesát za pár dní, tak opravdu stáří teďka klepe a myslím to vážně," vyprávěla.

Loni na podzim si zlomila krček a strávila více než dva měsíce v nemocnici. Chodí o berlích, ale pořád se dokáže postarat o domácnost. "Když je člověk už tak starý, tak dělá všechno strašně pomalu. To je nejhorší, že člověk byl zvyklý dělat všechno rychle. Zvlášť v atletice. Rychlost, ta patří k atletice. Teďka, když je člověk starý, tak všechno udělá, ale strašně to trvá a to mě rozčiluje," posteskla si Zátopková.