Žatec (Lounsko) - Město Žatec chce přispět k oživení a rekonstrukci areálu bývalého Dreherova pivovaru. Rozsáhlý areál kulturní památky je nyní v rukou soukromých vlastníků a vyžaduje stamilionové investice. Přesto je součástí nominace Žatce na Seznam světového dědictví UNESCO jako města chmele a piva. V budoucnu by tam mohla být obnovena výroba piva, areál by ale mohl sloužit i pro podnikatelské, turistické nebo kongresové účely. Část by mohlo využít třeba i Národní zemědělské muzeum, řekla dnes novinářům starostka Žatce Zdeňka Hamousová (Volba pro město).

"Město by mělo sehrát roli prostředníka a iniciátora, abychom zkusili sehnat jednoho investora, který by celé to území uchopil. Včetně Dreherova pivovaru a včetně přilehlého území a pozemků, které k tomu patří. Jsou tady tři vlastníci, z nichž je jedna společnost dominantní. S ní jsme v určitých intervalech v jednání a ta společnost se nebrání tomu, aby někdo nabyl Dreherův pivovar a přilehlé území do majetku," řekla Hamousová.

Pozemky přiléhající k pivovaru by bylo možné připravit pro bytovou výstavbu. Z ní by mohl případný investor získat prvotní prostředky pro rekonstrukci pivovarnických budov. Město se současně bude snažit získat peníze z dostupných dotačních titulů, například na revitalizaci brownfieldů, případně z programu Restart pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj.

Pivovar v Chomutovské ulici nedaleko železničního nádraží se začal stavět v roce 1898. "Takto rozsáhlý a takto dochovaný areál není nikde na světě. Byl to jeden z nejmodernějších vývozních pivovarů v Rakousku-Uhersku," doplnila starostka. Pivovar měl dvě sladovny, varnu s vodárenskou věží, kotelnou a strojovnou a ležácké sklepy s lednicí a stáčírnou. K areálu patřila také správní budova i další hospodářské příslušenství. Samotný pivovar je neorenesanční stavba s fasádou z červených cihel, kulturní památkou je od roku 2015.