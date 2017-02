Olomouc - Zastupitelstvo Olomouckého kraje ve veřejném hlasování odvolalo Otu Koštu (ANO) z funkce hejtmana a vzápětí do čela kraje zvolilo krajského předsedu ANO a poslance Ladislava Oklešťka. Návrh na Koštovo odvolání podala krajská rada a hlasovalo pro něj 35 z 54 přítomných zastupitelů. Košta po svém odvolání novinářům řekl, že podobný výsledek hlasování čekal a že s největší pravděpodobností vystoupí z ANO. Nový hejtman Okleštěk řekl, že udělá vše, aby kraj fungoval a že chce zlepšit komunikaci. Pro Ohlešťka hlasovalo 29 z 54 zastupitelů.

Košta v dosavadní historii krajů vykonával funkci hejtmana nejkratší dobu. Do funkce ho zastupitelé zvolili loni 8. listopadu.

"Trochu jsem to (odvolání) očekával, i když do posledních chvíle jsem věřil, že mám šanci bojovat. Trvalo to 4,5 hodiny a já v tuto chvíli cítím především únavu," řekl po jednání novinářům Košta. Na dotaz ČTK uvedl, že s největší pravděpodobností v hnutí nezůstane. "Opravdu si nedokážu představit, že bych se s těmito lidmi měl dál vídávat. Minimálně naprosto lidsky jsou mi na hony vzdáleni. Zajímalo by mne, kdo z nich, až se v budoucnu potkáme, bude schopen se mi podívat do očí. S největší pravděpodobností požádám o ukončení členství," řekl ČTK Košta.

Okleštěk, pro kterého hlasovalo 29 z 54 přítomných zastupitelů, novinářům po svém zvolení řekl, že je škoda, že celý proces odvolání hejtmana trval tak dlouho, na druhou stranu vyzdvihl, že všichni měli šanci se vyjádřit. "Budu se snažit, aby kraj fungoval. Udělám vše pro to, aby komunikace probíhala, jak probíhat má," uvedl Okleštěk, který je zároveň i poslancem. Zda zůstane i v této funkci, zatím neví. "Je to ještě předčasné, budu muset zanalyzovat nejen krajský úřad, ale i mé setrvání ve sněmovně. Musím vyzkoušet, co to bude obnášet," dodal Okleštěk.

ANO Koštu vyzvalo k rezignaci už na začátku února, nebylo spokojené s jeho prací v čele hejtmanství. Košta výtky spolustraníků odmítl a nerezignoval. Koalice ANO, ČSSD a ODS má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu 30 hlasů, pro Koštu při jeho zvolení loni na podzim hlasovalo 35 z 54 přítomných zastupitelů. Zástupci koaliční ODS a ČSSD už před dnešním hlasováním oznámili, že výměně hejtmana nebudou stát v cestě.

Klub s krajským předsednictvem hnutí ANO tvrdí, že Košta nezvládal řízení kraje. Vytýká mu také, že jako svého poradce při předávání úřadu zaměstnal bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), který je vyšetřován v korupční kauze. Ke kritice se posléze přidali i tři hejtmanovi náměstci z ANO, ČSSD a ODS, podle kterých odmítal reorganizovat úřad a špatně komunikoval s kolegy. Košta už dříve řekl, že nepochybil a snahu o své odvolání přisoudil mocenským ambicím některých lidí.

Košta setrval ve funkci necelé čtyři měsíce, a stal se tak hejtmanem, který zastával funkci nejkratší dobu. Necelých šest měsíců byla hejtmankou Středočeského kraje sociální demokratka Zuzana Moravčíková, která v červnu 2012 nahradila Davida Ratha po jeho zatčení a odstoupení z funkce a jež už po volbách 2012 funkci neobhájila. Devět měsíců pak strávil ve funkci hejtmana Ivo Toman (ODS), který v únoru 2008 nahradil svého zesnulého předchůdce Michala Rabase v čele Pardubického kraje. Ani Toman po následujících krajských volbách už hejtmanskou funkci znovu nezískal.

Rozbořil: Likvidace hejtmana Košty byla plánována před volbami

Podle bývalého hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD) byl scénář likvidace současného hejtmana Oty Košty napsán již před volbami. Důvody pro jeho odvolání označil za zástupné a uměle vytvořené. Bývalý hejtman čelí obvinění v takzvané korupční kauze Vidkun a spolupráce Košty s Rozbořilem je jedním z důvodů kritiky Koštovy práce.

Rozbořil na dnešním zastupitelstvu Olomouckého kraje ještě před hlasováním uvedl, že kauza Vidkun a snaha odvolat Koštu spolu souvisejí. Jde prý o odstraňování lidí, kteří jsou překážkou ANO. "Scénář likvidace hejtmana byl psán dávno před volbami, chybou ve scénáři bylo, že vyhrál nejvíce hlasů a vyhrál s velkým náskokem," uvedl bývalý hejtman Rozbořil. Celé jednání označil za šaškárnu, která neměla obdoby. Je to tragikomedie se špatným režisérem, uvedl Rozbořil.

Košta tvrdí, že ho už na konci ledna navštívili krajský předseda ANO Okleštěk s místopředsedou hnutí Jaroslavem Faltýnkem a dali mu "ultimativní požadavek", aby odstoupil, protože nesplnil požadavky například ohledně reorganizace úřadu. Zastupitelský klub ANO v Olomouckém kraji vyzval Koštu k rezignaci až v neděli 5. února a poté s kritikou přišli také tři jeho náměstci z ANO, ČSSD a ODS.

Okleštěk podle Košty na konci ledna čtyřikrát za den předložil návrh na svolání mimořádného zastupitelstva a o týden později byl svolán klub zastupitelů ANO, na který hejtman nebyl pozván. Klub zastupitelů posléze vyzval Koštu k rezignaci.

Koštu jeho straničtí kolegové vyzvali k rezignaci i kvůli tomu, že Rozbořila dočasně zaměstnal jako svého poradce, poukazovali přitom na jeho obvinění z podplácení v kauze Vidkun. Podle Rozbořila kauza Vidkun i současná situace kolem Košty spolu souvisí. "Korupční kauza Vidkun je pro mnohé ideálním terčem, jsem vděčným tématem hnutí ANO a zřejmě i nadále budu. Nabývám nezvratného dojmu, že akce z října 2015 a to, co se děje dnes, spolu souvisí, je z jedné dílny, z jednoho pera, z jedné hlavy. Jde o odstraňování lidí, kteří jsou překážkou v postupu hnutí ANO," řekl Rozbořil.

Kvůli obvinění kauze Vidkun přišel Rozbořil o místo na kandidátce a nemohl již v krajských volbách obhajovat svou funkci. Volby nakonec vyhrálo ANO před ČSSD. Samotná kauza dosud není uzavřena. Žalobce olomouckého vrchního státního zastupitelství Petr Šereda minulý týden ČTK řekl, že se stále pracuje na rozsáhlé analýze zabaveného materiálu. Žalobci původně počítali s tím, že s druhým kolem výslechů začnou na přelomu roku.