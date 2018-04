Praha - Spory o osud Libeňského mostu dnes předčasně ukončily jednání pražského zastupitelstva, a mohou vést i k rozpadu koalice. Zastupitelé neschválili kvůli bodu o bourání mostu program jednání. Podle hnutí ANO porušila Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) koaliční smlouvu, když dva její členové program nepodpořili. ANO chce v pátek projednat vypovězení koaliční smlouvy. Trojkoalici vadil přesun bodu programu k Libeňskému mostu na dřívější dobu, což by podle ní zabránilo, aby se mohla vyjádřit veřejnost. Podle zástupců Trojkoalice porušilo koaliční smlouvu hnutí ANO.

Pražská koalice, kterou vedle ANO a Trojkoalice tvoří ještě ČSSD, je v poslední době, krátce před podzimními komunálními volbami, terčem kritiky kvůli dopravním komplikacím ve městě. K nim přispělo i to, že byl v lednu na několik týdnů neočekávaně uzavřen Libeňský most.

Záznam mimořádné TK hnutí ANO:

Zastupitelé dnes měli projednat návrh na zbourání Libeňského mostu a výstavbu nového, což schválili radní. Z koalice měl ale tento krok podporu jen u ANO a ČSSD, Trojkoalice se postavila proti. Po několikahodinových sporech o osud mostu dnes zastupitelé neschválili ani program jednání. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) jednání následně ukončila.

Bod týkající se mostu chtěli původně zástupci koalice zařadit až na dnešní pozdní odpoledne. Na návrh opozičního zastupitele Ondřeje Martana (ODS) jej ale dnes nakonec zastupitelstvo posunulo na začátek programu. Nelíbilo se to Trojkoalici a zejména zastupiteli a starostovi Prahy 7 Janu Čižinskému (KDU-ČSL/Trojkoalice). Nakonec zastupitelé program neschválili a o termínu dalšího zasedání zastupitelů rozhodne primátorka.

Proti návrhu programu hlasoval Čižinský a zastupitel Matěj Stropnický (SZ/Trojkoalice) se zdržel hlasování. "Neschválením programu došlo k porušení koaliční smlouvy a blokaci dalších tisků. Kdyby mu (Čižinskému) šlo o dobro občanů, a ne o kampaň, tak bychom našli politické řešení Libeňského mostu, ale pan Čižinský se v minulých měsících neobrátil ani na mě, ani nikoho jiného. Považuji za skandální, že dva členové koalice hlasovali proti programu," řekla Krnáčová. Podle ní také Čižinský zneužil svého postavení poslance, který se může do diskuse zapojit kdykoliv.

Čižinský s tvrzeními ANO nesouhlasí. "Já jsem hájil právo lidí vyjádřit se k tomu, co je zajímá. Není možné s lidmi zacházet jako s onucí," řekl ČTK. Zastupitelské kluby všech stran se podle něj ve středu dohodly, že téma mostu budou zastupitelé řešit až v pozdním odpoledni a ANO podle něho dohodu porušilo. Navíc v programu navrženém koaliční radou také nebyl navržen jako první. "Koaliční smlouvu tak jako první porušili oni," řekl.

Zastupitelský klub ANO chce na pátečním mimořádném jednání rozhodnout o případném vypovězení koaliční smlouvy. Podle předsedy klubu Trojkoalice a předsedy Zelených Petra Štěpánka ale ANO zbytečně situaci vyhrocuje. "Protože koaliční smlouvu porušili oni, když přesunuli s využitím hlasů opozice bod (o Libeňském mostu) na začátek jednání, aby se ho nemohla zúčastnit veřejnost," řekl ČTK. Připomněl, že pro program nehlasovali ani Hana Nováková z ČSSD a Jaroslav Štěpánek z ANO.

Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu. Vedení města zdůvodnilo návrh zbourání mostu tím, že výstavba nového bude levnější a rychlejší než oprava. Proti bourání se staví Trojkoalice, Praha 7 a občanská sdružení. Most s kubistickými prvky má podle kritiků bourání historickou hodnotu, podle Čižinského také není součástí projektu na nový most náhradní doprava. Ani gremiální rada pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) nedoporučuje magistrátu Libeňský most bourat. Naopak by mělo město podle rady urychleně připravit stavbu nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem.