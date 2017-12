Ilustrační foto - Plzeňská teplárenská začala jako první teplárna v Česku spalovat uhelné kaly ze Sokolova, které nahradí téměř 30.000 tun hnědého uhlí ročně, tedy zhruba šest procent potřeb. Teplárna už má se Sokolovskou uhelnou a.s. (SUAS) pětiletou smlouvu. Na snímku z 28. února je dopravník kalů (uprostřed).

Ilustrační foto - Plzeňská teplárenská začala jako první teplárna v Česku spalovat uhelné kaly ze Sokolova, které nahradí téměř 30.000 tun hnědého uhlí ročně, tedy zhruba šest procent potřeb. Teplárna už má se Sokolovskou uhelnou a.s. (SUAS) pětiletou smlouvu. Na snímku z 28. února je dopravník kalů (uprostřed). ČTK/ČTK

Plzeň - Zastupitelé Plzně dnes schválili fúzi městské teplárny (Plzeňské teplárenské) s Plzeňskou energetikou, která patří do holdingu EPH miliardáře Daniela Křetínského. EPH získá ve společném podniku 35procentní podíl a zbytek bude města. Firma s názvem Plzeňská teplárenská a.s., která vznikne k 1. lednu 2019, zaručí místním současné nízké ceny tepla do roku 2021. Třicet zastupitelů bylo pro, 14 proti a nikdo se nezdržel, řekl po schválení primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

Do května 2018 bude zpracován projekt fúze a akcionářská dohoda, které budou v červnu schvalovat zastupitelé. EPH vloží do firmy Plzeňskou energetiku, jejíž hodnota má váhu 27procentního podílu. Zbylých osm procent akcií uhradí EPH hotově 500 miliony korun, které využije městská teplárna na snížení současného zadlužení na méně než polovinu. Město vloží do podniku firmu Plzeňská teplárenská s novou spalovnou odpadu.

Existovala i varianta, aby teplárna šla samostatnou cestou. Musela by ale kvůli novým emisním limitům EU do poloviny roku 2021 modernizovat dva kotle za 1,5 miliardy Kč. Spojením s modernizovanou Plzeňskou energetikou mají náklady na obnovu městské teplárny klesnout na méně než třetinu.

Podle náměstka primátora Pavla Šindeláře (ODS), který návrh na fúzi předkládal, znamená spojení úspory v provozu, jednorázově v investicích i zvýšení dividendy. "V žádném případě se nebude propouštět," řekl.

U klíčových rozhodnutí bude nutná dohoda obou akcionářů. O zvýšení ceny tepla o více než pět procent musí rozhodnout valná hromada, stejně jako o větších majetkových transakcí a investicích. Zvýšení ceny do pěti procent může schválit představenstvo po zdůvodnění vnějšími ekonomickými faktory.

"Je to jednoznačně dobrá zpráva pro všechny spotřebitele tepla v Plzni, protože spojené podniky budou schopny dodávat teplo vždy za nižší cenu, než by uměl dodávat každý z obou podniků samostatně," řekl Křetínský ČTK. Společné provozování obou zdrojů bude efektivnější a přinese městu vyšší dividendu, s níž už pro rok 2018 kvůli nižším ziskům teplárny nepočítá; důvodem poklesu zisku jsou mj. klesající ceny silové elektřiny.

Obě firmy se podle Křetínského musejí připravit na dobu "po uhlí", která přijde po dalších regulacích EU, a kvůli tomu, že v roce 2035 v ČR hnědé uhlí dojde. "Spojení obou podniků nám umožní nalézt mnohem efektivnější budoucí řešení a ušetříme obrovské prostředky, které se opět projeví v ceně tepla. Stavět dvě nové neuhelné teplárny by bylo neekonomické," řekl.

K otázce, zda nebude chtít výhledově EPH ve společném podniku vyšší podíl, Křetínský ČTK řekl, že o tom nechce spekulovat, protože nyní vstupuje do partnerství ve vyjednaném poměru. "Důležité je, aby nám uspořádání vztahů umožňovalo efektivní fungování ve společnosti," uvedl. EPH přistoupila na kompromisní variantu. Práva města jsou mimořádně silná, ale podařilo se je nasměrovat do oblasti veřejného zájmu, dodal.

V představenstvu firmy bude mít město tři členy, z nichž jeden bude předsedou. Zbylé čtyři navrhne EPH, což se nelíbilo některým zastupitelům. Křetínský ale chce mít možnost rychle manažersky rozhodovat o provozu bez nutnosti politických dohod. "Převezmeme odpovědnost za operativní řízení podniku, abychom mohli jednat obchodně tvrdě," řekl. Podobně jak je tomu v dalších firmách holdingu, který má s sedmi zemích 35.000 zaměstnanců. Ve 12členné dozorčí radě bude mít město polovinu členů včetně předsedy a místopředsedy, dvě místa obsadí EPH a zbytek bude pro zaměstnance firmy.

TOP 09 vytýkala městu špatnou komunikaci fúze směrem k veřejnosti. "Nemáme dostatek podkladů pro objektivní rozhodnutí," uvedl zastupitel Ludvík Rösch (OPAT). Jeho kolega za ČSSD Pavel Duchek řekl, že je pro ponechání teplárny v rukou města. "Z mého pohledu nebylo jednáno s občany města," uvedl na zastupitelstvu občan Plzně Zdeněk Novák, jeden z iniciátorů petice proti fúzi a návrhu na uspořádání místního referenda. Zatím pod návrhem není dostatek podpisů.