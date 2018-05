Praha - Politici by měli podle zástupců učitelů přijmout místo slibů závazný a kontrolovatelný plán zvyšování platů pedagogů. Více peněz by mělo jít nejen na tarifní platy, ale i na osobní ohodnocení. Školy by neměly být zatěžovány byrokracií. Představitelé učitelských organizací na to dnes naléhali při veřejném slyšení v Senátu k odborářské petici za kvalitní podmínky ve vzdělávání, jejímž cílem je zvýšení učitelských mezd a také výdajů na vzdělávání.

"Učitelé potřebují peníze, podporu a svobodu," uvedla Gabriela Hrušková za uskupení Učitelská platforma. Podle ní učitelé nevěří slibům o navyšování platů. "Chceme záruky a jasný kontrolovatelný plán, že do roku 2020 by průměrný plat pedagoga měl dosahovat 130 procent průměrné mzdy ve státě," dodala.

Ministerstvo školství bude pro příští rok usilovat o navýšení svého rozpočtu zhruba o 30 miliard korun. Peníze chce využít na změny financování regionálního školství, pro vysoké školy i na růst výdělků. Podle plánu by se od ledna měly zvýšit učitelům platové tarify o deset procent, uvedl po nedávném jednání tripartity ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) sumu zatím nepřislíbila. Parlament by měl proto Plagu podle jeho předchůdkyně Kateřiny Valachové (ČSSD) podpořit v tom, aby plánované peníze získal.

Učitelům se tarify zvedly loni na podzim o 15 procent. Ministr žádal kraje, aby mu do konce dubna doložily, kolik jim na přidání letos chybí. Asociace krajů oznámila, že schází 2,5 miliardy korun. Podle Plagy částka tak vysoká není. Pro regiony by chtěl ale letos ještě dodatečně zajistit 1,2 miliardy korun.

Na nedodržené sliby politiků si stěžoval viceprezident Asociace ředitelů základních škol Pravoslav Němeček. Podle něj by současně měli zvýšit peníze na nadtarifní složku platu, neboť například dvouprocentní navýšení není motivační. Možné navýšení peněz na tuto složku o 15 procent na osobní odměny učitelů, aby tak bylo možné ocenit dobré učitele, zmínila náměstkyně ministra školství Zuzana Matušková. Za optimální označil takové navýšení předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček. Podle něj je ale třeba navýšit i třídnické příplatky, což chce Valachová zajistit poslaneckou novelou zákona.

Slíbené navýšení učitelských platů je podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové minimem, ale nezaručí nutnou generační obměnu učitelů, z nichž většina je starší 55 let. Polovina absolventů pedagogických fakult dává mimo jiné kvůli nízkým platům ve školství přednost soukromému sektoru.

Loni činil průměrný plat pedagogů v ČR 31.632 korun, přičemž průměrná mzda v ČR činila 29.504 korun hrubého měsíčně. Za tři roky by se podle plánů ministerstva měl plat učitelů zvednout v průměru ke 46.000 korunám měsíčně.