Praha - Představitelé hnutí Starostové a nezávislí (STAN) jsou zklamáni výzvou KDU-ČSL, aby místo vytvoření volební koalice vstoupili na kandidátky lidovců. Z některých krajů zaznívají hlasy po úplném ukončení spolupráce a samostatné kandidatuře STAN v podzimních sněmovních volbách. Ke změně formy spolupráce vyzvalo v úterý večer širší vedení KDU-ČSL a lidovecký předseda Pavel Bělobrádek dnes uvedl, že podmínky spolupráce jsou stále velkorysé a partnerské.

"Já osobně jsem pro to jít samostatně, ačkoli to bude hodně trnitá cesta, ale už jen proto, že člověk zůstane rovný ve svých názorech. Pragmatické řešení je asi jít na kandidátky lidovců a na rovinu říkám, že někteří, a není jich málo, členové jihočeského STAN jsou v tomto možná víc pragmatičtí než já. Já jsem v životě taky pragmatik, ale v tomto nechci být," řekl ČTK lídr jihočeského STAN Jiří Švec.

Podle místopředsedy krajského výboru STAN v Královéhradeckém kraji Miroslava Noska se lidovci zalekli průzkumů. "(Zlínskému hejtmanovi) Jiřímu Čunkovi se také podařilo to, o co usiloval od začátku, a to rozbít spojení KDU-ČSL a STAN," řekl Nosek. Starostové by podle něj měli opustit spojení s lidovci a jít do voleb samostatně.

Také poslanec Jan Farský je rozhodnutím KDU-ČSL zklamaný. "Škoda, byl to dobrý projekt, který mohl uspět. Teď se rozhodneme, jestli jdeme (do voleb) sami, nebo vůbec," napsal na twitteru.

Liberecký hejtman Martin Půta je z rozhodnutí lidovců smutný. "Opuštění myšlenky koalice kvůli tomu, že nevycházejí první průzkumy, mi přijde jako špatné řešení," řekl. Stále za nejlepší řešení považuje koalici. "Skoro musím říci, že se osobně přikláním k názoru, že pokud KDU-ČSL nechce koalici, že bude lepší, když oba partneři budou postupovat samostatně," dodal.

Středočeští Starostové rovněž stále preferují koaliční kandidátku. Místopředsedkyně krajské organizace Věra Kovářová řekla, že členové strany od začátku avizovali, že nejsou připraveni jít na kandidátky lidovců.

I představitelé STAN v dalších krajích vyjadřují přesvědčení, že koalice s KDU-ČSL měla potenciál překonat zvýšený desetiprocentní práh pro vstup do Sněmovny. Zatím ale nechtěli předjímat, jak se hnutí k nové situaci postaví, a odkazovali na jednání vedení STAN příští týden.

Bělobrádek dnes vyjádřil přesvědčení, že snaha spolupracovat bude silnější než úsilí o prosazení konkrétní formy spojenectví KDU-ČSL a STAN. "Šest lídrů a osm druhých míst na kandidátkách, finanční podmínky, to vše je vůči STAN velkorysé, partnerské. Je na nich, zda forma je pro ně více," napsal na twitteru.

Podle představ KDU-ČSL by zástupci STAN měli vstoupit na kandidátky lidovců. Tím by se snížil volební práh na pět procent. Podoba kandidátek i rozdělení nákladů na kampaň by měly zůstat stejné, jak se oba subjekty dohodly při vytvoření volební koalice.