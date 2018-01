Praha - Lidé z kulturní obce, které oslovila ČTK, vítají fakt, že se uskuteční druhé kolo prezidentské volby a že kandidát Jiří Drahoš získal přes čtvrtinu voličských hlasů. Ti, kteří dlouhodobě podporují Miloše Zemana, věří v jeho vítězství i ve druhé přímé volbě hlavy státu. Mnozí by ale uvítali změnu na Pražském hradě a jinou reprezentaci České republiky, než jakou představoval Zeman. Svou víru ve změnu před druhým kolem volby vyjádřili na dotaz ČTK dokumentaristka Helena Třeštíková, režisér a producent Fero Fenič nebo ředitel Národní galerie Jiří Fajt.

"Jsem nadšená, že bude druhé kolo, jsem nadšená, že vyzyvatelem Zemana bude Jiří Drahoš, kterého jsem volila. Poměr získaných hlasů (obou postupujících kandidátů) mohl být lepší, ale když vezmeme všechny ostatní, kteří, doufám, podpoří pana Drahoše, vypadá to optimisticky," řekla ČTK režisérka Třeštíková.

"Já jsem fatalista. Věci, které se mají stát, se stanou. Jsem zarytý zemanovec, mám radost z hlasů, které dostal, a věřím, že to ve druhém kole dopadne dobře," řekl ČTK František Ringo Čech, který za někdejší zemanovce, dnes Stranu práv občanů kandidoval v podzimních parlamentních volbách. "Jsem ale demokrat, i když militantní, přijmu tedy každého kandidáta, kterého lidé poctivě zvolí. My zemanovci jsme kultivovaní lidé, nebudu ukazovat červenou kartu nebo házet vajíčka," řekl.

"Vzhledem k tomu, ze téměř dvě třetiny voličů inženýra Zemana odmítly, zvýšil se můj optimismus a víra v český národ, že tento typ politiky a politika definitivně skončí v propadlišti dějin," řekl ČTK filmař Fero Fenič.

"Výsledek prvního kola dal jasně najevo, že většina občanů si přeje změnu na Pražském hradě," řekl ČTK ředitel Národní galerie v Praze Jiří Fajt. Vnímá to "jako pozitivní signál o stavu české společnosti, která se tímto většinově přihlásila k demokratickému Západu, a nikoliv k totalitárním režimům ruského nebo čínského střihu". "Je to hrdý hlas pro slušnost, otevřenost a ohleduplnost vůči obhroublému populistickému izolacionismu. Je to volba zodpovědné, kultivované a inteligentní osobnosti proti karikatuře prezidentského úřadu," řekl Fajt.

Podle zakladatelky mezinárodního festivalu Tanec Praha a kulturní manažerky Yvony Kreuzmannnové je výsledek prvního kola volby nadějí. "Přála bych si mít po letech prezidenta, za něhož se nemusím stydět. Veškerou svou prací dělám dobré jméno České republice a totéž očekávám od hlavy státu. Naše země potřebuje zásadní změnu politické kultury," dodala.