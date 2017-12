Praha - Zástupci Českého svazu ledního hokeje věří, že hráči z Kontinentální ligy budou startovat na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Již v úterý večer oslovili ruské představitele s dotazem, jak zareagují na rozhodnutí výkonného výboru Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který vyloučil Rusko z únorové olympiády a umožnil jeho sportovcům za určitých pravidel startovat pod neutrální vlajkou.

"Osobně jsem podobné rozhodnutí očekával. Již dříve jsme stejně jako Švédsko, Finsko nebo Kanada deklarovali, že jsme proti dopingu, ale zároveň jsme jednoznačně proti kolektivní vině," řekl generální sekretář hokejového svazu Martin Urban na dnešní tiskové konferenci. "Nepředpokládal jsem, že dojde k extrémnímu řešením z obou stran," podotkl Urban.

Vedení českého hokeje musí podle něj počkat na oficiální ruskou reakci. "V současné době je puk na straně Ruska a my všichni čekáme, jak na to druhá strana zareaguje. Věříme, že konkrétně v mužském hokeji se turnaj odehraje s nimi, i když nebudou moct použít ruské symboly. Věříme, že Rusové budou respektovat mezinárodní směrnice, které podepsali, a hráče uvolní," uvedl Urban. Klíčové podle něj bude, jaké stanovisko zaujme ruský prezident Vladimir Putin.

Podle pravidel IIHF musí kluby uvolnit hráče pro reprezentační akce sedm dní před začátkem olympijského turnaje. Kdyby se KHL rozhodla, že její hráči nebudou na akci startovat a například změnila program soutěže, museli by situaci řešit představitelé mezinárodní federace a olympijské výbory.

"Osobně ale předpokládám, že ke katastrofickému scénáři nedojde," řekl Urban s tím, že v opačném případě by obě organizace musely řešit, zda se olympijský turnaj odehraje s 11 týmy, nebo bude doplněn dalším účastníkem. "Jak už jsem ale řekl, olympiáda je pro čisté sportovce a těch je drtivá většina včetně národního týmu Ruska. A jak jsem v médiích četl vyjádření ruských hokejistů, tak jsem přesvědčený, že Rusové budou chtít jet na olympiádu a uspět na ní," podotkl. "Nikdo nechce v uvozovkách větší ostudu, než je třeba. Je potřeba sport v Rusku očistit a věřím, že to vezmou za správný konec a sankce přijmou," řekl Urban.

Optimistický je i trenér reprezentace Josef Jandač, který ale zároveň přiznal, že musí být připravený na obě varianty. "Také věřím, že k tomu nedojde. Na druhou stranu mám už v počítači i plán B v podobě seznamu hráčů bez KHL, i když tomu nevěnuju takovou pozornost, jakou má u mě skládání týmu pro olympiádu s hráči z KHL. Jde jen o hodně záložní plán," uvedl Jandač. Nedovede si představit, že by KHL zahraničním hráčům bránila ve startu v Pchjongčchangu.

Po neúčasti hráčů z NHL na olympiádě by další omezení nominace hokejový turnaj značně poškodilo. "Myslím, že by to určitě nebylo dobře. Byť máme s Rusy poslední dobou hodně špatnou bilanci a víme, že je to velký favorit. Jsem zastáncem toho, že by měli na takovou akci jet ti nejlepší hráči z celého světa. Už je to omezené ze strany NHL, teď ještě neúčast Ruska, to by bylo špatné," dodal Jandač.