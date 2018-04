Praha - Vyjednavači hnutí ANO a ČSSD se dnes večer sešli v Lidovém domě k jednání o případné společné menšinové vládě s podporou komunistů. Debatovat začali o sporných programových bodech jako daně a zrušení karenční doby i o případném rozdělení vládních křesel. Vyjednávání má pokračovat ve čtvrtek večer po návratu lídra ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše z dovolené. Novinářům to řekli vyjednavači ANO vicepremiér v demisi Richard Brabec a šéf poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek.

Jednání začalo krátce po 20:30. Faltýnek s Brabcem nechtěli dosavadní průběh či možné výsledky komentovat. Vyjednavači ČSSD - šéf strany Jan Hamáček a místopředseda Jiří Zimola - dnes řekli, že pokud ANO neustoupí ze svých postojů, sobotní sjezd sociálních demokratů může rozhodovat i o neschválení účasti strany ve vládě.

"Je to opravdu předschůzka, ta klíčová bude zítra za účasti pana Babiše," řekl Brabec. Čtvrteční jednání by se mělo konat od 20:00 v Praze, místo zástupci ANO neupřesnili. Podle Faltýnka bude zásadní jednání až v pátek. Výsledky by měl "posvětit" lídr ANO, dodal šéf poslaneckého klubu hnutí.

Podle Hamáčka přetrvávají zatím rozpory u daní a u zrušení karenční doby. ČSSD navrhuje, aby se nemocným pracovníkům proplácela náhrada mzdy i v prvních třech dnech nemoci. Odbory návrh podporují, zaměstnavatelé jsou proti. Sociální demokraté chtěli původně prosadit zrušení karenční doby už za minulé koaliční vlády, v níž zasedali s ANO a lidovci. Se záměrem tehdy neuspěli.

ČSSD mé výhrady také kvůli trestnímu stíhání Andreje Babiše, vadí jí účast ve vládě se stíhaným člověkem. Jako ústupek požadovala křeslo ministra financí, nebo vnitra. Celkem žádala pět ministerských postů, například i zdravotnictví či sociálních věcí. Zástupci ANO mluvili o čtyřech postech, vnitro a finance mezi nimi být neměly. Hnutí na Babišovi jako premiérovi trvá.