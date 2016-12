Litvínov (Mostecko) - Hned dvě série dnes skončily pro hokejisty Litvínova prohrou s třineckými Oceláři. Po dvanácti domácích zápasech odešli z ledu poraženi a po osmi duelech neuspěli v prodloužení, či samostatných nájezdech. Litvínov prohrál ve 29. kole extraligy 3:4 v prodloužení, přestože vedl již 3:0.

"Je to škoda, měli jsme výborně rozehraný zápas. Za stavu 3:0 jsme si asi mysleli, že je po zápase a přestali jsme hrát. Nedobruslovali jsme a nedohrávali souboje. Zasloužili jsme si to," řekl po zápase útočník domácích Martin Hanzl. "Každá série musí jednou skončit, ale je to škoda, že takovýmto způsobem. Mohli jsme zápas v klidu vyhrát," uvedl český reprezentant.

Velkou zásluhu na výhře Třince měl útočník Kamil Kreps, který ve 39. minutě snížil na 2:3 a poté se postaral o rozhodující gól v prodloužení. "Pořád si v kabině říkáme, že ať je stav jakýkoli, tak musíme pořád makat naplno a dneska se nám to vyplatilo. Trenér nám k tomu řekl několik výstižných slov a my jsme si to vzali k srdci," usmíval se Kreps.

Pro dvaatřicetiletého útočníka byl zápas v Litvínově neobyčejný. Rodák z Litoměřic na Stadionu Ivana Hlinky působil v mládežnických kategoriích. "Měl jsem tu rodinu, hodně známých. Vždy, když hraju na tomto stadionu, je to speciální," přiznal Kreps.

Podobně na tom byl i útočník Jakub Petružálek, který loni výrazně pomohl Litvínovu k zisku premiérového mistrovského titulu. V létě se však při návratu do extraligy rozhodl hrát za Třinec.

"Byl jsem před zápasem hodně nervózní, nevěděl jsem, co čekat. Po zápase mě vyvolal kotel, jsem za to moc rád, šel jsem jim poděkovat. Čekal jsem kladné i záporné reakce, o to to bylo milejší," řekl Petružálek. "Ani nevím, jestli by mě to těšilo tady dát gól. Takhle je to spravedlivé. My dva body, Litvínov jeden," dodal Petružálek.