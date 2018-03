Praha - V budovách ministerstva obrany a ministerstva vnitra od rána zasahuje policie. Prověřuje vybrané veřejné zakázky, které se resortů týkají. V tiskové zprávě to uvedlo Vrchní státní zastupitelství (VSZ), které věc dozoruje. Informaci přinesl server Euro.cz. Zásah probíhá ve spolupráci Vojenské policie a Národní centrály proti organizovanému zločinu. Mluvčí Vojenské policie Jan Šmíd ČTK potvrdil, že zásah se vztahuje k IT veřejným zakázkám z minulých let.

V rámci případu jsou podle VSZ prováděny domovní prohlídky a prohlíky jiných prostor a pozemků, které se týkají dílčích prostor spadajících pod resort ministerstva obrany, Generální štáb AČR a dále prostor spadajících pod Policejní prezidium ČR.

"Současně probíhají stejné úkony i vůči některým obchodním společnostem a soukromým osobám. Předmětné úkony mají především za cíl zajistit důkazy pro probíhající prověřování," uvedl státní zástupce Miloš Klátik. Zatím není rozhodováno o trestním stíhání konkrétních osob, doplnil.

ČTK potvrdila přítomnost policie Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. "Mohu potvrdit, že Vojenská policie provádí některé úkony trestního řízení," řekla Zechmeisterová. Právo informovat si ale vyhradil dozorující státní zástupce, kterým je Vrchní státní zastupitelství v Praze, dodala.

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar (za ANO) na dotaz ČTK uvedl, že po seznámení s bližšími informacemi může konstatovat, že se na ministerstvu vnitra nejednalo o "zásah v plném rozsahu". "Policie České republiky provedla běžné úkony trestního řízení," sdělil bez bližších podrobností.