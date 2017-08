Paříž - Za účasti sedmi českých zápasníků se od pondělí uskuteční v Paříži mistrovství světa. Trenér Václav Scheiner starší sází zejména na zkušené Petra Nováka s Arturem Omarovem, kteří podle něj mohou pomýšlet na medaili.

"Samozřejmě bychom - jako vždycky - rádi dosáhli na medaili. Já jsem byl v minulosti zvyklý je vozit. Teď je celková výkonnost o něco slabší než před lety, nicméně máme závodníky, kteří jsou schopni se měřit s těmi nejlepšími. Artur Omarov a Petr Novák patří mezi ty nejzkušenější, které máme. Očekávání jsou od nich tedy vyšší," řekl Scheiner.

Rodák z Machačkaly Omarov (do 98 kg) patří už dlouho k nejlepším českým zápasníkům. Novák (do 80 kg) se musel vypořádat s ročním trestem za dopingový nález (meldonium) a při své první velké akci po návratu na soutěžní žíněnku skončil na květnovém evropském šampionátu osmý.

"Petr porazil na ME loňského mistra Evropy, Artur poráží závodníky světové třídy," uvedl Scheiner. "Ale bez šance nejsou ani ti mladší, třeba Olda Varga, který už loni byl třetí na Velké ceně Německa. Ve 24 letech patří k nastupující garnituře, která by se k tomu měla dopracovat," dodal.

Věří, že jeho svěřencům pomáhá konfrontace se zahraničními zápasníky. "Letos už jsme měli několik soustředění, kromě jiného třeba ve Španělsku, Maďarsku nebo Německu. Sejde se tam na žíněnce třeba sto zápasníků a není problém příhodně 'spárovat'," řekl Scheiner.

U týmu je od minulého roku a těší ho, že zápasníci jeho cestě věří. "Kluci pochopili, co po nich chci, jak by ta spolupráce měla vypadat a co by mohlo vést k posunu dopředu. Doufám, že už jsme naladění na stejnou vlnu. Občas to zaskřípalo," netají. "I teď to ještě sem tam zaskřípe, ale to je asi normální mezi trenérem a závodníkem," pousmál se Scheiner.

Mezi ženami ve volném stylu budou startovat Lenka Hocková-Martináková a účastnice loňských olympijských her a letošní stříbrná medailistka z mistrovství Evropy do 23 let Adéla Hanzlíčková. Zatímco muži budou zápasit v pondělí a úterý, ženy nastoupí na žíněnku ve středu. "Nemám úplně stanovený nějaký výsledkový cíl, mnohem více mi bude záležet na předvedeném výkonu," prohlásil reprezentační trenér žen Milan Hemza.

Nominace ČR:

Muži:

Řeckořímský styl: Michal Novák (váhová kategorie do 66 kg), Matouš Morbitzer (do 71 kg), Oldřich Varga (do 75 kg), Petr Novák (do 80 kg), Artur Omarov (do 98 kg).

Ženy:

Volný styl: Lenka Hocková-Martináková (do 53 kg), Adéla Hanzlíčková (do 63 kg).