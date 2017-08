Zápasník Marek Švec dostal 14. srpna na slavnostním ceremoniálu v Havlíčkově Brodě bronzovou medaili z olympijských her v Pekingu z roku 2008. Jeho tehdejší přemožitel v přímém souboji o třetí místo ve váhové kategorii do 96 kg v řecko-římském stylu Asset Mambetov z Kazachstánu byl dodatečně diskvalifikován kvůli pozitivnímu dopingovému testu.

Zápasník Marek Švec dostal 14. srpna na slavnostním ceremoniálu v Havlíčkově Brodě bronzovou medaili z olympijských her v Pekingu z roku 2008. Jeho tehdejší přemožitel v přímém souboji o třetí místo ve váhové kategorii do 96 kg v řecko-římském stylu Asset Mambetov z Kazachstánu byl dodatečně diskvalifikován kvůli pozitivnímu dopingovému testu. ČTK/Pavlíček Luboš

Havlíčkův Brod - Po devíti letech od her v Pekingu si dnes zápasník Marek Švec mohl pověsit na krk bronzovou olympijskou medaili. Jeho tehdejší přemožitel v přímém souboji o třetí místo Asset Mambetov z Kazachstánu byl dodatečně diskvalifikován kvůli dopingu. Slavnostní ceremoniál sledovaly v Havlíčkově Brodě stovky lidí, kteří svému rodákovi připravili mohutné ovace. Medaili Švecovi předali současný předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval a bývalý šéf ČOV Milan Jirásek.

"Zklamání z Pekingu je dneškem smazáno, je to pro mě úžasný zážitek. Přijela rodina i kamarádi z celé republiky," řekl dojatý Švec novinářům. Připustil, že v olympijském souboji o třetí místo s Mambetovem (ve váhové kategorii do 96 kg v řecko-římském stylu) přestal být opatrný, udělal chybu a soupeř ji dokonale využil. "Tohle je úžasné završení kariéry, splnil se mi sen," dodal Švec po slavnostním ceremoniálu.

Kazach Mambetov byl dodatečně diskvalifikován kvůli pozitivnímu dopingovému testu při opětovné analýze vzorků. O diskvalifikaci rozhodla disciplinární komise Mezinárodního olympijského výboru loni v listopadu. Stejným způsobem komise potrestala 16 sportovců, z toho deset medailistů.

V Pekingu v roce 2008 Švec startoval na své třetí olympiádě. v Atlantě 1996 byl osmý, v Sydney 2000 osmnáctý; do Atén nejel kvůli zranění. V Pekingu měl vicemistr světa z let 1998 a 2006 na dosah splnění životního snu. Do souboje o bronz nastoupil po semifinálové porážce s pozdějším šampionem Aslanbekem Chuštovem, ale roli favorita proti Mambetovovi nepotvrdil a musel se spokojit s děleným pátým místem.

Podle Miroslava Marka, prezidenta pelhřimovské agentury Dobrý den, byl Švec při této příležitosti zapsán do České knihy rekordů, a to jako olympionik s medailí udělenou nejdéle po skončení olympijských her.