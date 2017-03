Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas: Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec, 24. března v Chomutově. Zleva Jakub Petružálek z Třince u chomutovského brankáře Jána Laca, vzadu Juraj Valach z Chomutova.

Chomutov - Další velký obrat se v play off podařil hokejistům Chomutova. Po tom, který předvedli v předkole s Mladou Boleslaví, vyřadili ve čtvrtfinále druhý tým základní části Třinec, přestože s ním dnes prohrávali po první třetině šestého utkání 1:3. Nakonec druhý mečbol proměnili a odměna je sladká - poprvé v historii okusí klub v nejvyšší soutěži atmosféru semifinále play off.

"Zápas se zlomil především v tom, že my jsme se nezlomili," prohlásil s úsměvem brankář Ján Laco v rozhovoru s ČTK. "Bylo důležité, že jsme nadále dokázali trpělivě hrát a počkat si na ten zápas a jeho vývoj. Nechtěli jsme to ihned nějak dotahovat, což bylo důležité," doplnil Laco.

Jen těžko hledal nějaký zásadní zlomový moment celé série. "Těžko říci, co ji rozhodlo. Byla hodně vyrovnaná a stejně tak vyrovnané byly i jednotlivé zápasy. Rozhodly maličkosti, různé momenty v zápasech, možná i kousek štěstí, bylo to vážně hrozně vyrovnané," podotkl Laco.

Po dnešní první třetině přitom byli domácí takřka na ručník. Třinec vedl 3:1 a měl ve všech směrech navrch. Zdálo se, že sedmý rozhodující duel v neděli na třineckém ledě je nevyhnutelný.

"Obě mužstva toho ale měla v nohách hodně. My jsme byli možná trošku v nevýhodě, že jsme po pátém utkání cestovali, dorazili jsme domů v noci a včera každý ještě dospával a regeneroval. To se možná odrazilo na první třetině, ale potom jsme se dostali do zápasu. A myslím, že v závěru jsme možná měli těch sil více," přemítal pětatřicetiletý slovenský gólman.

Během první pauzy v kabině prý týmu pomohla i zkušenost z listopadového vzájemného utkání. "Měli jsme v hlavách, že jsme již během základní části tady u nás s nimi prohrávali 2:4 a nakonec vyhráli na nájezdy. Věděli jsme, že to je v našich silách a ještě to můžeme otočit," řekl Laco.

I když se z tribuny zdálo, že držitel světového stříbra z roku 2012 mohl lépe zareagovat při inkasovaném gólu z úhlu od Daniela Rákose na 1:2, nijak si ho nevyčítal. "To jsou těžké momenty. Člověk reaguje na tu první střelu, a když proletí těsně vedle tyčky a člověk je někde na vrcholu brankoviště, ten odraz je strašně rychlý. Není to snadné," uvedl Laco.

Naopak hodně dobré pocity musel mít během druhé třetiny, kdy držel svůj tým nad vodou a Třinci už další gól nedopřál. "Tam jsme udělali pár chybiček, kdy zůstali sami před bránou, ale z těch jejich šancí nám to tam už nepadlo. To bylo rozhodující, že nám neodskočili dál ještě třeba na 4:1 a více," domnívá se Laco.

Po mimořádně náročném programu se Piráti dočkají vytouženého volna, kdy budou moci nabrat síly. Semifinále s Libercem rozehrají až za týden v pátek. "Udělali jsme kus práce. S Mladou Boleslaví jsme nakonec otočili sérii, i když nám nikdo nevěřil. I to bylo důležité v tom, že jsme nakonec zvládli dnešní zápas," zdůraznil Laco. "Těšíme se na semifinále. A že je to Liberec? V té čtyřce, co zbyla, si soupeře nevyberete. Není tam nikdo nějak slabší než ostatní," dodal.