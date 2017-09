Kluž - Debakl se Španělskem o 37 bodů by na českých basketbalistech neměl zanechat stopy. Lukáš Palyza se naopak domnívá, že zkušenost s obhájci titulu mistrů Evropy by měla týmu spíše pomoci do dalších bojů na evropském šampionátu v Kluži. Zejména proti Maďarsku, v přímém duelu o postup do play off.

"Psychologický vliv na náš tým to mít určitě nebude. Všichni jsme realisté. Naopak mám pocit, že nám to může pomoct. Když se hraje proti soupeři s jinou úrovní, tak většinou si na to ten tým navykne a je to vidět na jeho dalších zápasech. Je to vidět i v naší české lize. Pokud má nějaký průměrný tým sérii těžkých zápasů s vrchní trojkou Nymburk, Děčín, Pardubice, tak je na něm patrné zlepšení kvality. Doufám, že to pro nás bude mít ten stejný efekt," prohlásil Palyza na dnešním setkání s novináři v Kluži.

Pozitivní efekt by český tým potřeboval, protože ho v pondělí čeká klíčový duel s Maďarskem. Češi se tak pokusí navázat na přípravu, ve které Maďary jasně přehráli a právě Palyza byl s 22 body nejlepším střelcem.

"Samozřejmě se nabízí, že bych to měl zopakovat. Ale může to mít opačný efekt. Maďaři si řeknou: Pozor na něj, hrál proti nám dobře. Musíme si ho bedlivě hlídat. My ale máme spoustu dalších zbraní. Jak v obraně, tak v útoku. Když to dopadne jako v přípravě, bude to jen dobře. Ale neočekávám, že to bude tak hladké, protože oběma týmům jde o všechno. A oni nejsou nazdárci. Předpokládám velkou bitvu do posledních minut," řekl vyhlášený střelec z dálky.

Důležitým faktorem pro české vítězství bude uhlídání maďarského ostrostřelce Davida Vojvody. "Když dostane míč, tak má jediný pokyn: Val to na koš a moc se s tím nepárej. On i hraje takovou šílenou hru, že některé ty jeho střely jsou hraniční. Myslím, že on má zelenou téměř ke všemu, takže bude důležité ho trochu pokrýt a nenechat ho dát dvacet pětadvacet bodů. Když ho udržíme na nějakých deseti patnácti, tak se s tím dá pracovat v pohodě. Na něj se budeme muset zaměřit a nenechat ho rozstřílet se," tuší Palyza.

Roli může hrát i atmosféra, kterou umějí Maďaři vytvořit velmi bouřlivou. Palyza to sám zažil před třemi roky v kvalifikaci o ME 2015, kdy Češi v Maďarsku prohráli 68:83 a o jediný koš udrželi postup.

"Moc dobře si ten hukot pamatuji. Tehdy to bylo hodně těsné. Tehdy se povedlo postoupit na Eurobasket, tam bylo sedmé místo, postup do olympijské kvalifikace a automatická účast na tomto Eurobasketu. A celý tenhle úspěšný cyklus by nebyl, kdybychom tehdy dali v Maďarsku o koš méně," připomněl Palyza.