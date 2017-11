Örebro (Švédsko) - Především kvůli třem inkasovaným gólům v oslabeních prohráli čeští hokejisté úvodní zápas turnaje Karjala v Örebro s domácím Švédskem 3:5. Právě v tom viděl hlavní problém i kouč Josef Jandač, protože jeho tým se ubránil při jediné přesilovce. Češi ale také své přesilovky zvládli a využili obě.

Švédové nejdřív ve své první početní výhodě ve 33. minutě při vyloučení Milana Gulaše získali vedení 3:2, po následném vyrovnání ve třetí části skóroval dvakrát v přesilovkách Dick Axelsson. "Hráli jsme to moc otevřené, byli jsme moc širocí. V tom kosočtverci, v jakém se to hraje, přišla špatná rozhodnutí. Šly přihrávky přes osu hřiště a to je špatně," řekl Jandač novinářům.

Podle něj se dalo zabránit předtím i oběma švédským gólům ve hře pět na pět. "Byly z kategorie laciných, žádné přečíslení. Ten první padl sice po naší ztrátě na útočné modré, ale byla to situace dva na dva. Při druhém si myslím, že Šulák zbytečně zaspal a pustil hráče přes osu. To mě mrzí," navázal Jandač.

"V první třetině byla naše hra asi nejlepší, ve druhé jsme měli některé momenty, kdy jsme si to zbytečně zavařili v obranném pásmu a neřešili situace úplně jednoduše," hodnotil kouč. "I tak se ale pořád držela šance na nadějný výsledek. Ve třetí třetině až do toho vyloučení byly také dobré situace, ale zápas jsme si prohráli v oslabeních," podotkl Jandač.

Navíc podle něj chyběla lepší produktivita při šancích. "Když pominu ve třetí třetině ta oslabení, byly čtyři velké šance na vyrovnání, v postatě samostatné nájezdy. Z toho prostě něco musíme dát," uvedl Jandač. Viděl však i řadu pozitivních momentů.

"Byl to nástup do zápasu, dobře se nám povedly přesilovky. Vyšel nám i signál po buly, kdy jel náš hráč sám na branku. Ale jinak musíme být odolnější v soubojích. Pohyb jsme neměli úplně špatný, ale souboje musíme mít lepší. V tom se musíme zvednout," upozornil před zápasy se Švýcarskem a Ruskem.

Poprvé si otestoval v akci útočníka Andreje Nestrašila z Nižněkamsku, který měl blízko k národnímu týmu už při působení v Carolině v NHL, ale pokaždé to nevyšlo. "Zvládl to celkem dobře, jen musí hodně zlepšit vhazování, ta měl špatná. Celkově jsme buly nehráli dneska dobře," uvedl Jandač.

V polovině třetí třetiny musel odstoupit útočník Tomáš Mertl, místo něhož naskočil Jakub Lev. "Ještě uvidíme, co s ním je. Nedohrál, nějaké zranění tam je," komentoval Jandač Mertlův stav.