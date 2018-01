Paříž/Berlín - Západní Evropu dnes zasáhla bouře doprovázená vichřicí. Ve Francii se ocitlo bez proudu 200.000 domácností, jeden člověk přišel o život a 15 dalších lidí bylo zraněno, z toho čtyři těžce. Několik tisíc domácností bylo bez elektřiny i v Británii a v Irsku. V důsledku pádu stromů utrpěli zranění čtyři lidé v Británii, odkud stejně jako z Belgie a Německa byly hlášeny komplikace v dopravě. Provoz byl ochromen na rušných letištích v Amsterodamu, Paříži, Frankfurtu nebo Curychu. Nizozemsko uzavřelo dočasně všechny své přehrady z obav před povodněmi.

Na amsterodamském letišti Schiphol bylo zrušeno přes 250 letů, včetně několika spojů z Prahy a do české metropole. Krátce byl přerušen provoz i na dvou letištích ve východní Francii, a to ve Štrasburku a na letišti Basilej-Mylhúzy-Freiburg u hranic se Švýcarskem a Německem. Pařížské letiště Charles de Gaulle hlásilo zpoždění 60 procent letů, informovala agentura AFP.

Bouře Eleanor, která se v německy mluvících zemích nazývá Burglind, postihla severní Francii a pařížský region. Následně se přesunula k Alpám a ke středomořskému pobřeží. V Alpách zahynul jednadvacetiletý lyžař, na kterého spadl strom. V Cambrai na severu země dosahoval vítr v nárazech rychlosti až 147 kilometrů v hodině. V Paříži byl podle francouzské meteorologické služby zaznamenán nejsilnější vítr za posledních sedm let, a to 107 kilometrů v hodině. Varování před bouří platilo pro 49 departementů až do dnešního večera. Sociální sítě zaplavily snímky poničených aut, zřícených lešení a vyvrácených stromů. Narušena byla silniční i železniční doprava.

Francii přitom teprve v úterý ráno opustila bouře Carmen, která zasáhla Bretaň, atlantické pobřeží země a Korsiku. Bez proudu se ocitlo 65.000 domácností, jeden člověk během řádění živlu přišel o život.

Varování meteorologů před silným větrem platilo dnes nadále obdobně pro celou Anglii a Wales, většinu Severního Irska a část Skotska.

Bouře, kterou doprovázel vítr až o rychlosti 120 kilometrů v hodině, komplikovala už ráno dopravní situaci v severozápadním a středním Německu. Problémy na mnoha místech způsobily především popadané stromy. Jeden z nich spadl na koleje severně od Dortmundu, projíždějící vlak do něj narazil a částečně vykolejil. Při nehodě se ale nikdo z cestujících nezranil. Vyvrácený strom zablokoval také důležitou regionální železniční trasu mezi Düsseldorfem a Cáchami.

U Limburgu v západní části spolkové země Hesensko strhnul padající strom trakční vedení a způsobil zpoždění vlaků na trase do Frankfurtu nad Mohanem. Hesenská policie vyzvala řidiče, aby se měli na pozoru při průjezdu lesními úseky.

Na hoře Pilatus u švýcarského Lucernu meteorologové naměřili rychlost větru 195 kilometrů v hodině. To je podle nich nejsilnější vítr zaznamenaný od začátku měření v roce 1981. V Kantonu Fribourg se zřítilo několik střech, nikoho ale nezranily.

Silný vítr a sněžení komplikoval dopravu také v České republice.