Praha - Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek vyčítá ministerstvu financí, že se dosud nepřihlásilo do soudního sporu, který kvůli prodeji bytů v pražské Písnici vyvolali jejich obyvatelé. O situaci jednal s obyvateli i ministrem financí Ivanem Pilným (ANO). Zaorálek na tiskové konferenci dnes vyzval Pilného předchůdce a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, ať situaci vyřeší a ministerstvo do sporu vstoupí. Jinak podle něj hrozí to, že katastrální úřad ve čtvrtek převede více než 700 písnických bytů firmě CIB Rent Písnice za 1,3 miliardy korun. Babiš výzvu odmítl, za situaci podle něj nesou vinu premiér Bohuslav Sobotka a ostatní členové vlády z ČSSD.

CIB skončila v nedávném tendru na prodej bytů druhá. Získala je poté, co vítěz, firma Kennial patřící do skupiny Arca Capital podnikatele Pavola Krúpy, od koupě ustoupila kvůli určovací žalobě nájemníků. Obyvatelům bytů vadí to, že ČEZ nenabídl byty k odprodeji přímo jim. Stát přes ministerstvo financí vlastní v ČEZ asi 70procentní podíl.

Místopředseda ČSSD Zaorálek je přesvědčen o tom, že Babiš má vliv v hnutí ANO a nadále i na ministerstvu. "Tady asi nikdo nepochybuje o tom, že když on bude chtít, tak se o tom bude jednat," řekl. O tématu hovořil už s Babišovým nástupcem v čela ministerstva Pilným, čas svolat například mimořádné jednání vlády podle Zaorálka už není. Nemá ale pochyby, že Babiš má moc Pilnému nařídit, aby jednal.

Zaorálek novinářům řekl, že ministerstvo financí odmítlo možnost zapojit se do soudního řízení jako vedlejší účastník. "Podle mého je rozhodující moment, že 14. června stát dal stanovisko, že se do toho nezapojí," uvedl. Hrozí podle něj, že majetek "odpluje do daňových rájů". "To, že se stát postavil laxně k tomu být vedlejší účastník, byl hlavní argument, proč soud neuvalil předběžné opatření," řekl Zaorálek.

Babiš Zaorálkovu výzvu rozhodně odmítl, stejně jako tvrzení, že situaci zavinilo ministerstvo financí. "Hned poté, co mě premiér vykopl z vlády, získal management ČEZ absolutní moc a zavázal vládu, že si může dělat úplně, co chce, a vláda ani MF jim nesmí do ničeho mluvit," napsal Babiš ČTK. "Za nadvládu ČEZu nese odpovědnost premiér a jeho ministři z ČSSD," uvedl. Sobotku označil za loutku energetické společnosti.

Babiš také napsal, že se v době, kdy byl ministrem financí, záležitostí intenzivně zabýval. "Já jsem byty v Písnici řešil dlouho, potkával jsem se s nájemníky. A co udělal premiér? A pan Zaorálek pro tyhle lidi? Nic. Dělají tiskovky a vykřikují nesmysly," uvedl Babiš.

Starosta městské části Praha-Libuš Jiří Koubek (TOP 09) konstatoval, že Zaorálkova výzva přichází minutu před dvanáctou hodinou. "Včera (v úterý) o výzvě vládě a ministrovi financí mohla hlasovat Sněmovna. Zařazení bodu nepodpořilo dostatek poslanců," uvedl v tiskové zprávě. Zaorálek se podle něj snaží jen napravit toto zpackané hlasování ČSSD ve Sněmovně. "Jsou tu vážné pochybnosti o privatizaci sídliště. Tyto pochybnosti může rozptýlit jen soud. Návrh na předběžné opatření soudu byl nájemníky podán. To však nestačí. Je nutné, aby se připojil i stát," dodal.

Soubor panelových domů se 36 vchody tvoří větší část sídliště, které je nedaleko budoucí stanice metra D Písnice. Panelové domy byly postaveny v letech 1987 až 1990 a jsou po částečné rekonstrukci. Původně zvažovaly možnost získání bytového fondu i hlavní město a Libuš.