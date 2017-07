Praha - Egyptský velvyslanec Abdar Rahmán Saláhaddín podle ministerstva zahraničí na schůzce se šéfem české diplomacie Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) slíbil, že se zasadí o odškodné pro rodinu české turistky, která v noci na čtvrtek zemřela v káhirské nemocnici. Velvyslanec rovněž potvrdil, že česká strana dostane záznam z pitvy zesnulé. O obojí česká diplomacie požádala nótou, kterou Zaorálek velvyslanci předal.

"Egyptský velvyslanec mi dnes potvrdil, že nám pitevní zprávu poskytne a zároveň přislíbil zasadit se o kompenzaci rodině zesnulé," uvedl po schůzce Zaorálek. Šestatřicetiletá žena podlehla následkům zranění, která utrpěla při útoku na turistky na pláži v letovisku Hurgada. Zaorálek mluvil o tom, že Egypt by měl rodinu odškodnit již ve čtvrtek. Požadoval také vyjasnění okolností útoku.

Velvyslanec vyjádřil hlubokou soustrast rodině ženy a slíbil spolupráci. "Egyptské úřady útok stále vyšetřují, vyslýchají pachatele a snaží se zjistit jeho motiv. Pan Saláhaddín také potvrdil, že egyptská vláda úzce spolupracuje s velvyslanectvím České republiky v Káhiře," uvedlo egyptské velvyslanectví v Praze v tiskové zprávě, kterou večer poskytlo ČTK.

O tom, že by se velvyslanec přímo zasadil o odškodnění pro pozůstalé, se prohlášení nezmiňuje, mluví v té souvislosti jen o Zaorálkovi. "Ministr zahraničí se také domnívá, že by bylo dobré, kdyby rodina zemřelé byla odškodněna, aniž by se musela obrátit na soud. Velvyslanec předal ministru zahraničí kondolence členů egyptské vlády a občanů. Také slíbil spolupráci, která vždy mezi oběma zeměmi existovala," komentovalo velvyslanectví schůzku v Černínském paláci.

Zaorálek se hodlá v nejbližších dnech setkat s pozůstalými. Rodinu chce seznámit s kroky, které česká diplomacie v případu podniká. Týkají se případného odškodnění, informací o vyšetřování útoku a poskytnutí pitevní zprávy. Tělo zesnulé ženy by podle předběžných informací mělo být převezeno zpět do České republiky přibližně v polovině příštího týdne, uvedlo ministerstvo.

Česká turistka ležela v káhirské nemocnici dva týdny. Její zdravotní stav se nejprve lepšil, v pondělí však nastalo prudké zhoršení. Ženě, kterou útočník pobodal, začaly selhávat orgány. Ve středu lékaři konstatovali, že je ve stavu klinické smrti. Česká republika do Káhiry vyslala vojenský speciál uzpůsobený pro případnou přepravu pacientky. Letadlem se do Česka vrátili pouze příbuzní ženy. Její zdravotní stav už převoz nedovolil.