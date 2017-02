Praha - Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD) ve středu seznámí ostatní členy vlády s dosavadními poznatky z vyšetřování hackerského útoku na jeho resort. Šéf diplomacie v dosavadních vyjádřeních trvá na tom, že při útoku neunikly žádné tajné informace, i když obsah ukradených materiálů ani délku útoku podle něj není možné určit. Kromě shrnutí dosavadních zjištění by měla zpráva obsahovat i dílčí doporučení pro státní instituce.

Útok hackerů na ministerstvo zahraničí oznámil Zaorálek minulé úterý. Útočníci pronikli do e-mailových účtů některých zaměstnanců resortu včetně ministrovy schránky a účtů některých náměstků. Podle expertů musel čin spáchat jiný stát a připomínal útok na internetový sytém Demokratické strany v USA. Z tohoto útoku americké tajné služby obvinily Rusko. Ministerstvo zahraničí sledovalo aktivitu počítačových pirátů ve svém systému od začátku ledna.

Server Neovlivní.cz dnes uvedl, že útok trval víc než rok a hackeři měli přístup k celému serveru, nikoliv jen do vnější sítě. Zaorálek to odmítá. "Do vnitřní sítě se (hackeři) dostat nemohli, protože ta je fyzicky oddělená od vnějších mailů, na kterých probíhá třeba komunikace s jinými institucemi. Takže z toho, že se dostali do mailů pracovníků na té vnější úrovni neplyne žádný závěr, že by mohli proniknout do těch vnitřních," řekl dnes novinářům v Bruselu Zaorálek.

Jednání vlády se zúčastní nový ředitel Národního bezpečnostního úřadu Jiří Lang, jeho předchůdce Dušan Navrátil, který se minulý týden stal vládním zmocněncem pro kybernetickou bezpečnost, i zástupci rozvědek. Zprávu zřejmě proberou v režimu důvěrné. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) minulý týden řekl, že očekává zevrubnou zprávu, protože věc je závažná. "Byl to masivní útok, musíme tomu věnovat pozornost," uvedl.

Pachatel s útoky přestal poté, co se o nich dozvěděla veřejnost, uvedl Zaorálek. Expertům to podle něj možná zabránilo zjistit bližší informace. Únik informací o hackerském útoku kritizoval i ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD), který trvá na jeho důkladném vyšetření. Je podle něj klíčové zjistit, kdo měl motivaci věc prozradit dřív, než bude kvalifikovaně vyšetřena.

Server Info.cz minulý týden s odvoláním na zprávu Národního centra pro kybernetickou bezpečnost uvedl, že během zhruba rok trvajícího útoku se podařilo útočníkům získat více než 7000 dokumentů. Web Neovlivní.cz napsal, že IP adresy, z nichž hackeři stahovali, směřují do Ruska, Británie, Německa i ČR. Zaorálek řekl, že informace v médiích mohou být falešné.