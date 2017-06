Praha - Úzké vedení ČSSD bude dnes na návrh nového volebního lídra Lubomíra Zaorálka jednat o změně vizuální části předvolební kampaně. Zaorálek chce, aby byla dynamičtější a měla jinou estetiku než návrh týmu kolem místopředsedy Jana Birkeho, který minulý týden dal k dispozici místo volebního manažera. Personální změny ve volebním štábu Zaorálek podle svých slov zatím nestihl připravit a plánuje je představit v první polovině příštího týdne.

Jednání grémia se nebude účastnit premiér Bohuslav Sobotka, který minulý týden odstoupil z místa šéfa ČSSD i lídra pro říjnové sněmovní volby. Dnes odlétá na summit do Bruselu.

Zaorálka do čela kandidátů pro říjnové sněmovní volby potvrdilo širší vedení strany v sobotu. Od Zaorálka, kterého mají za zdatného řečníka, si sociální demokraté slibují oživení vztahu s voliči a obrácení trendu klesajících preferencí. Vizuální podobu kampaně zatím strana neschválila, program představila v sobotu. Slibuje v něm například průměrný plat 40.000 korun měsíčně do pěti let, progresivní zdanění i určitou formu milionářské daně nebo rychlejší zdravotní péči.