Praha - Volební lídr sociálních demokratů Lubomír Zaorálek chce v parlamentních volbách zvítězit. O tom, jak budou lidé ze dva týdny hlasovat, se podle něj teprve rozhodne, výsledky jsou stále otevřené. ČSSD se dokázala sjednotit za silným programem jako oddíl, který jde do boje, řekl Zaorálek v rozhovoru s ČTK.

"Do žádných voleb jsem nešel nikdy s ničím jiným, než že chci vyhrát. Já jsem všem zdůraznil, že ty volby pokládám za otevřenou věc, že se rozhodují často v posledních dnech a týdnech," řekl Zaorálek ke svým ambicím.

ČSSD v předvolebních průzkumech dlouhodobě zaostává za hnutím ANO Andreje Babiše. Lídr sociálních demokratů je však přesvědčený, že výsledek hlasování o novém složení Sněmovny se stále dá ovlivnit. "Jde o to, aby nám nedošel dech a abychom nebyli unaveni ve chvíli, kdy to bude vrcholit," prohlásil. "Mám před sebou celou řadu debat. Věřím, že tam budu moci sdělit to, co mám na srdci, co největšímu počtu lidí. Výsledek se bude rodit až po tom všem," dodal.

Zoarálek si zatím nepřipouští, že strana, která v minulých parlamentních volbách zvítězila, by mohla skončit v opozici. "O tom teď neuvažuji. Mně připadá, že mám dost práce s tím, abych se věnoval tomu, co je můj cíl," poznamenal.

Šéf české diplomacie se stal volebním lídrem po rezignaci premiéra Bohuslava Sobotky na post předsedy ČSSD. Před začátkem letních prázdnin se kvůli tomu měnila strategie sociální demokracie i podoba kampaně.

Zaorálek věří, že členové strany se ztotožnili s novým programem a stejně jako jsou připraveni dotáhnout kampaň do vítězného konce. "Jsem přesvědčen, že v tomhle se ze strany podařilo udělat ten oddíl, který jde do boje. Já jsem říkal, že se z ní musí stát a že snad se to projeví i na výsledku," řekl.