Praha - Volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek odmítl slova šéfa ANO Andreje Babiše, ve kterých dnes kritizoval nedávný podpis memoranda o porozumění o těžbě lithia v ČR. Zaorálek ČTK řekl, že ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD) při podpisu dokumentu s australskou firmou European Metals Holdings (EMH) tento týden maximálně chránil zájmy ČR a postupoval v rámci toho, co umožnily předchozí kroky šéfa ministerstva životního prostředí (MŽP) Richarda Brabce (ANO). Babiš předtím podpis označil za krádež za bílého dne.

Memorandum podle čtvrtečního Havlíčkova vyjádření posiluje vliv státu na projekt těžby lithia na Cínovci. Zároveň podle něj dokument nijak nepředjímá kroky a výsledek případného povolení těžby. Už při podpisu memoranda upozornil, že lithium získávané z ložiska Cínovec by se mělo zpracovávat do finální podoby v Česku.

Zaorálek označil Babišovo vyjádření za "typické politické blabla" s odkazem na předvolební klipy, kde šéf ANO kritizuje blábolení politiků. Babiš si podle něj nezjistil fakta a ukazuje, že je typickým prototypem "politického plácala". "Povolení k průzkumu vydalo ministerstvo životního prostředí v roce 2010 a ministr Brabec v roce 2017 povolení poměrně v tichosti prodloužil," řekl Zaorálek ČTK. Pokud Babiš hovoří o krádeži, podílel se tak na ní také Brabec, míní Zaorálek.

Ministerstvo průmyslu podle Zaorálka postupovalo v rámci možností, které ohraničily předchozí kroky ministerstva životního prostředí. "Tedy dohodnul se s australskými těžaři, že pokud se vůbec bude lithium těžit, tak se bude zpracovávat v ČR a že bude možné, aby do toho vstoupil český stát," řekl. Nevadí mu, že by věc mohla projednávat Sněmovna, uvítá totiž každé fórum, kde by mohl Babišova tvrzení vyvrátit.

Babiš předtím uvedl, že lithium je poslední surovinou, kterou má v rukou stát. "Lithium má těžit státní podnik Diamo, ne opět soukromá firma, kterou neznáme. V tom memorandu se ČR zavazuje k ochraně investic, což nám může případně prohrát miliardovou arbitráž," napsal ČTK Babiš. Lithium je podle něj nejdůležitější surovinou 21. století a lukrativní záležitostí.

Kvůli memorandu Babiš ostře kritizuje ČSSD. "Je naprosto skandální, co ČSSD dva týdny před volbami předvádí. Vypadá to, že chtějí ještě rychle shrábnout peníze do stranické kasy, mají velké dluhy," uvedl. ANO podle něj podpoří svolání Sněmovny a bude se ptát premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) i Havlíčka, jak je možné, že dokument byl podepsán bez veřejné i odborné diskuse a projednání ve Sněmovně a na vládě.

ANO podpoří iniciativu KSČM, aby se kvůli memorandu mimořádně sešla Sněmovna, potvrdil Babiš. Dokument podepsali i někteří poslanci sociální demokracie a hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury, uvedl šéf poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik.