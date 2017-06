Praha - Česko chce být mezi zeměmi Evropské unie, které se posunou k hlubší spolupráci v obraně. Na konferenci o evropské bezpečnosti v Praze to dnes řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zdůraznil, že EU musí být součástí řešení bezpečnostních rizik, která se ve světě objevují. Připojil se k postoji předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, že pouze nástroje takzvané měkké síly unii do budoucna nebudou stačit.

Zaorálek připomněl, že v posledních letech vzniklo mnoho krizových oblastí, které ohrožují bezpečnost EU. Zmínil konflikt na východní Ukrajině, boje na Blízkém východě či rozšíření islamistického terorismu. "Občané členských států správně chtějí, aby EU byla součástí řešení. Evropská unie by se měla postarat o jejich bezpečnost, nemůže už do budoucna být ekonomický obr a bezpečnostní trpaslík," řekl ministr.

"Dnes máme příležitost udělat rozhodující krok k dlouhodobé bezpečnosti našich občanů," řekl o vzniku obranné spolupráce francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian. Podle něj už je vidět pokrok v některých oblastech, jako je příprava společných evropských bojových uskupení. Do budoucna je ale podle něj třeba pokračovat v budování společných obranných kapacit.

Unie podle Zaorálka byla vždy silná v takzvaných měkkých opatřeních, jako je diplomacie, ekonomické sankce nebo rozvojová pomoc. Tyto nástroje ale do budoucna nebudou stačit a podle Zaorálka je třeba jejich sadu rozšířit o "tvrdou sílu", tedy o evropskou spolupráci v obraně.

Posledních 20 let byla podle Zaorálka společná evropská obrana tabu, ale teď se vnímání této záležitosti posouvá. "Nyní pracujeme na skutečné evropské obranné unii," řekl. Upozornil však na to, že její vznik zabere nějaký čas, neboť teprve tento týden Evropská komise představila možné scénáře, jak by evropská obranná spolupráce mohla vypadat.

"Potřebujeme vytvořit obrannou unii, abychom mohli řešit krize v našem sousedství," uvedl v Zaorálek později v závěrečné řeči na konferenci. Důležité pro vybudování evropské obrany bude podle něj francouzsko-německé spojenectví. EU se podle něj musí umět vypořádat s hrozbami, které mají původ v jejím okolí. Za nejzávažnější z těchto hrozeb označil Zaorálek terorismus, který podle něj musí být vymýcen.

Česko je podle Zaorálka v každém případě připraveno podílet se na společné obraně. Ta zároveň podle něj neznamená oslabení NATO, všechny investice by měly mířit do stejných sil a posílení Evropy by zároveň mělo znamenat i posílení aliance. "Dlouhodobě jsem přesvědčen, že Evropská unie zajišťuje bezpečnost a stabilitu v Evropě bok po boku s NATO," řekl. Stabilita unie je podle něj důležitá i pro stabilitu aliance.