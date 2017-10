Praha - Přijetí eura není věc, do které by Českou republiku někdo nutil, řekl v rozhovoru pro ČTK volební lídr ČSSD Lubomír Zaorálek. Eurozóna podle něj zatím není plně dokončený systém. Než se Česko rozhodne, kdy do ní vstoupí, může využít dobrou kondici ekonomiky ke zvýšení mezd nebo posílení koruny, dodal, Zaorálek. Česká republika se k přijetí eura zavázala při vstupu do EU.

"Nestojí to tak, že když se buduje stavba, že by vás někdo nutil, že musíte teď zrovna do toho skočit," řekl Zaorálek o vstupu Česka do eurozóny. "Každý ví, že ta stavba není vytvořená, že není vytvořen systém pravidel, o kterém by se stoprocentně vědělo, že je budou všichni respektovat, což je to, oč nám jde," dodal.

Končící vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) termín přijetí společné evropské měny neurčila, přišla však s myšlenkou získat pozorovatelský statutu ve skupině zemí platících eurem. "Pozorovatelský status je snaha dostat nás do procesu, abychom mohli být u toho, co se děje v eurozóně a měli šanci do toho mluvit," popsal Zaorálek.

Ministr zahraničí podotkl, že v Česku je obtížné najít politickou shodu na termínu přijetí eura. Ani sám Zaorálek přesný termín nezmínil. Domnívá se však, že následující vláda by měla v příštích třech až pěti letech využít dobrou kondici české ekonomiky a zajistit navyšování mezd. "To by samozřejmě velice pomohlo pro vstup do eura. Zvýšit mzdy a posílení kurzu české koruny, to jsou faktory, které by měly učinit vstup do eurozóny ještě daleko hladší a snadnější," míní lídr sociálních demokratů.