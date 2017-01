Brusel - Pokud se jednání o Sýrii svolané na konec ledna do Astany bude týkat i politického řešení konfliktu, měla by na schůzce participovat také Evropská unie, míní český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Po svém dnešním jednání s kolegy z unijních zemí zdůraznil, že zatím není přesně jasné, čemu se schůzka iniciovaná Ruskem, Tureckem a Íránem bude 23. ledna v kazašském hlavním městě vlastně věnovat.

"Důležité ovšem je, co bude obsahem těch jednání," upozornil proto Zaorálek. EU, která vždy prosazovala politické urovnání syrské krize, se podle něj nemůže zapojit do technických rozhovorů a jednání, která se budou zaměřovat na vojenské otázky či vojenské řešení situace.

Rusko a Írán v syrské občanské válce jednoznačně podporují režim prezidenta Bašára Asada, který nedávno prohlásil, že si od astanských rozhovorů mnohé slibuje. Zástupce syrských opozičních skupin dnes oznámil, že také tato uskupení do Kazachstánu zamíří.

Unie by se podle Zaorálka měla do rozhovorů zapojit ve chvíli, kdy se jejich účastníci budou zabývat otázkami politického urovnání konfliktu v souladu s postojem Rady bezpečnosti OSN. "My se všichni vyslovovali pro maximální zahrnutí EU. Nicméně my se neangažujeme vojensky, takže můžeme participovat jen tam, kde se mluví o politickém řešení," poznamenal český ministr. Připomněl, že Frederika Mogheriniová a její evropská diplomacie kvůli syrské krizi intenzivně jednají s celou řadou na věci zainteresovaných partnerů a unie tak "nečeká na Astanu".

Na jaro plánuje EU svolat společně s OSN do Bruselu k Sýrii rozsáhlou mezinárodní konferenci, navazující na podobný loňský podnik v Londýně. "Ta by se mohla a měla zabývat právě tím politickým řešením. Eventuálně také bilancí toho, jak se zachází s prostředky, které se vydaly a také, jak se pohnout dále se stabilizací Sýrie," uvedl Zaorálek.

Evropský podíl na syrské rekonstrukci podle něj nepřichází do úvahy před začátkem věrohodného politického přechodu v zemi. Zaorálek ale míní, že EU by měla participovat na "stabilizaci země" tak, aby například fungovaly nemocnice a základní věci potřebné k návratu lidí k normálnímu životu.

"To je něco, co my bychom rádi prosadili jako téma právě třeba i té konference v Bruselu. To je prostor pro Evropu. Síla Evropy je právě v tom, že je schopna pomoci v těchto oblastech," poznamenal český ministr.