Praha - Bývalý předseda vlády a někdejší šéf ČSSD Jiří Paroubek podle volebního lídra sociální demokracie Lubomíra Zaorálka znovu do strany přijat nebude. Ani podle premiéra Bohuslava Sobotky by ČSSD neměla přijímat lidi, kteří na ni opakovaně útočili. Uvedli to v dnešních diskusních televizních pořadech. Paroubek dnes ČTK řekl, že být na jejich místě, tak se snaží každou ruku, která se jim nabízí k pomoci, využít.

"Myslím si, že se (Paroubek) nevrací do sociální demokracie," uvedl Zaorálek. "Pokud by se pan Paroubek vrátil do sociální demokracie, musela by s tím souhlasit pražská organizace. A pokud je mi známo, ta dává jasně najevo, že ta o jeho návrat zájem nemá," vysvětlil.

Paroubek z reakcí není zklamaný. "Já jsem čekal, že pan Sobotka bude konzistentní stejně tak jako bafuňáři z pražské stranické organizace. Možná, že jsou spokojení s tím stavem, ve kterém ta strana teď je," uvedl bývalý předseda vlády. "Pokud budu prostým členem, tak je nebudu ohrožovat v jejich mocenských ambicích, o které jim jde, nejde o věc, takže v tuto chvíli je mi jedno, co si myslí," doplnil Paroubek. Podle něj by jeho přijetí mělo zůstat na členech místních organizací.

"Neměli bychom se vracet do minulosti s lidmi, kteří na sociální demokracii opakovaně útočili a snažili se stavět konkurenční politické subjekty," uvedl Sobotka. Podle něj by to nebyl dobrý signál vůči veřejnosti. "ČSSD by se měla sjednotit kolem volebního lídra a orientovat se na budoucnost," dodal.

Zaorálek uvedl, že Paroubek po odchodu z čela ČSSD od ní dostal řadu nabídek na další uplatnění, rozhodl se ale založit vlastní stranu národních socialistů s názvem LEV 21, s níž kandidoval proti sociální demokracii.

Paroubek podal přihlášku do organizace v Cerhenicích na Kolínsku. Organizace by jeho vstup měla schvalovat 26. června. Paroubka ke vstupu vyzvali přímo členové cerhenické organizace. Předseda kolínských sociálních demokratů Marek Semerád má za to, že Paroubek by byl posila. Bývalý předseda ČSSD by chtěl být podporou "zatím spíše morální". Cerhenická organizace podle Paroubka nebyla jediná, která mu členství nabídla.

Podle Semeráda bude místní organizace případně žádat o Paroubkův vstup opakovaně. "Chápeme, že Jiří Paroubek je kontroverzní osobnost, ale myslíme si, že jeho návrat by pomohl celé straně, protože těch osobností není nazbyt a každý má právo udělat chybu," dodal dnes Semerád.

Bývalý premiér by mohl narazit u pražské sociální demokracie, která podle stanov strany musí jako jeho původní organizace případný návrat posvětit. Místopředseda strany a lídr pražské kandidátky do sněmovních voleb Petr Dolínek s Paroubkovým návratem nesouhlasí. "V případě pana Paroubka nejsem pro jeho návrat. Rozhodl se své veřejné působení v minulosti spojit s jiným projektem," řekl v sobotu ČTK Dolínek.

O návratu Paroubka do vysoké politiky se spekulovalo již ke konci loňského roku, kdy v médiích uvedl, že o něm vyjednává se stranickými buňkami sociální demokracie. Paroubek se tehdy údajně měl stát členem pražské organizace. Pražský výkonný výbor ČSSD ale uvedl, že nevidí šanci, že by schválil případnou Paroubkovu přihlášku o opětovný vstup do ČSSD.

Paroubek, kterému bude v srpnu 65 let, vstoupil do obnovené ČSSD v roce 1989. Hned zamířil do jejího vedení, stal se ústředním tajemníkem a v roce 1993 neúspěšně kandidoval na předsedu proti Miloši Zemanovi. Do nejvyšší politiky naplno vstoupil v dubnu 2005 a již brzy se stal těžko přehlédnutelným politikem. Byl premiérem a předsedou nejsilnější politické strany. V říjnu 2011 ale oznámil odchod z ČSSD a spoluzaložil stranu Národní socialisté - levice 21.století (LEV 21), která však ve volbách neuspěla. Z čela LEV 21 Paroubek odešel v roce 2014. V politice se tehdy rozhodl skončit, aby se mohl věnovat rodině, podnikání, akademické činnosti a veřejně prospěšným činnostem.