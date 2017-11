Hradec Králové - Hokejový obránce Petr Zámorský si v pátek odbyl premiéru v dresu Hradce Králové a mohl si s novými spoluhráči vychutnat výhru na ledě Mladé Boleslavi 2:1 po samostatných nájezdech. Pětadvacetiletý odchovanec Zlína zamířil do Mountfieldu ve středu na hostování ze Sparty výměnou za útočníka Richarda Jarůška a naskočil do utkání po měsíční pauze.

Za Pražany nastoupil Zámorský naposledy 19. října na ledě Jihlavy (2:4), pak se dozvěděl, že s ním Sparta dále nepočítá. "Je to něco jiného než trénink. První třetinu jsem byl trochu nerozkoukaný, ale pak už to bylo, myslím, v pohodě," řekl Zámorský klubovému webu.

Zařadil se na pozici sedmého obránce a na ledě strávil devět minut a 51 sekund, nejméně ze všech zadáků Hradce. "Hrál jsem trošku méně, než jsem zvyklý. Ale s tím jsem počítal, dorazil jsem teprve ve čtvrtek. Měl jsem mítink s trenéry, kteří mi řekli, jak to bude vypadat. Budu se snažit makat jak v tréninku, tak i v zápasech, aby toho času bylo víc," podotkl.

Připsal si jeden minusový bod, protože byl ve třetí minutě u inkasovaného gólu, kterým dostal Dominik Pacovský Mladou Boleslav do vedení. "Měli jsme si tam převzít jejich hráče, já ho neviděl, on se tam objevil a doklepl puk do branky. Ale vliv to na mě poté nemělo, už jsem na to zvyklý. Takhle to mám pokaždé. Nebo ne pokaždé, ale začátky bývají těžší. Ale už jsem zkušenější a pak jsem si to pohlídal," uvedl Zámorský.

Potěšilo ho, že Hradec Králové duel otočil. "Boleslav nehrála vůbec špatně, takže je to dobrý výsledek. Oni mají v útoku kvalitu, mají parádní hráče, hrají dobrý hokej a my jsme velmi rádi za dva body," uvedl účastník světových šampionátů v letech 2014 a 2016, který se v létě vrátil do extraligy po třech letech po skončení angažmá ve švédském Örebru.

Po předčasném konci ve Spartě si užívá, že zamířil do tak ambiciózního klubu, jako je Hradec Králové. "Na Spartě mi bylo řečeno, že si mám hledat nové angažmá. Nějakou dobu jsem trénoval, měl i individuální program a čekal na nabídku, která by mě oslovila a byla by mi výzvou. Ta hradecká byla super a jsem rád, že jsem tady. Je pěkné být součástí takového týmu s výbornými hráči. V době přestupu jsem šel, tuším, z jedenáctého týmu do třetího, takže co víc si přát," pochvaloval si.

Dres Hradce Králové oblékl jednou už jako devatenáctiletý, když týmu vypomohl ze Zlína v sezoně 2011/12 ještě v první lize. Změnu působiště v rozehrané soutěži zažil i v ročnících 2014/15 a 2015/16. Po zisku titulu se Zlínem v roce 2014 podepsal jako nedraftovaný volný hráč dvouletou smlouvu v NHL s New York Rangers. Po prvním kempu se ale stěhoval do Finska do Blues Espoo a následně v lednu 2015 zamířil do Örebra. Další sezonu začal na farmě v Hartfordu v AHL a pak se vrátil znovu do Örebra.

"Takové přesuny v průběhu sezony nejsou úplně ideální. Hlavně chci pomoci klukům. Nebo podle toho, co jsem viděl v tomto zápase, jim to moc nekazit," usmíval se Zámorský. V neděli jej čeká domácí premiéra proti Chomutovu. "Piráti jsou houževnatý, brusivý soupeř. Určitě budou agresivně napadat a tlačit se do brány. Takže se na ně musíme připravit, aby nás nezaskočili," dodal Zámorský.