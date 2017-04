Město Albrechtice (Bruntálsko) - Hlavně dětem budou určeny letošní expozice na zámku Linhartovy ve Městě Albrechticích na Bruntálsku. Uvidí tam dřevěné hračky, výtvory ze stavebnic Seva či Lego, panenky i klasické nafukovací hračky. Doplní je obří papírové sochy, které děti ještě vytvářejí nebo upravují v albrechtické škole s učitelem a zámeckým kastelánem Jaroslavem Hrubým. Na některé z nich - maxipsa Fíka nebo velké auto - se děti budou moci i posadit.

Papírové maxisochy kromě toho vytvoří celou expozici Pravěk. Některé z nich už mohli návštěvníci vidět loni na noční prohlídce. "Protože jsme tomu věnovali strašně moc času, přes půl roku, tak mně bylo líto, abychom to měli jenom na noční prohlídku čtyři hodiny, takže jsme se s dětmi rozhodli, že uděláme letos téma Pravěk," řekl ČTK Hrubý.

S dětmi nyní vytváří další zvířata, květiny a různé doplňky pravěké expozice. "Děti tam mohou uvidět mamuta, na kterého se budou moct posadit, vyfotit se. Budou tam různé pravěké potvory, různí ještěři," řekl Hrubý.

Některé výstavy jsou v Linhartovech stálé - keramika Jana Kutálka, od jehož narození letos uplyne sto let, a zámecká obrazárna. Větší část expozic se ale každoročně obměňuje. Cílem je zaujmout hlavně děti, protože těm je podle kastelána zámek určen především. A protože mezi koupáním a dobou na usnutí je spousta času, chystají se pro ně večerní prohlídky s kastelánem. Připravují se divadelní představení a na nádvoří možná bude i letní kino.

Značnou část zámeckých prostor letos zaplní hračky. "Budeme tam mít dřevěné hračky ze vsetínské soukromé firmy, která dělá nádherné hračky a navazuje na naše lidové tradice. Potom tam budeme mít autíčka ze Semil z firmy, která dělá stavebnici Seva, ale taky kamiony. Budeme mít ze soukromé sbírky modely aut formule 1, z dalších soukromých sbírek stavebnici Lego a klasické nafukovací hračky z Fatry Napajedla, které provázely naše děti a částečně i nás," řekl Hrubý. Pro dospělé bude určena výstava hrníčků či lázeňských pítek. Kastelán má rozjednanou výstavu filmových fotografií a další projekty.

Zámecká sezona začne v Linhartovech 20. května. V květnu a červnu bude zámek otevřen o víkendech od 11:00 do 16:00. O prázdninách se v úterky, středy a čtvrtky budou vždy v 18:00 konat večerní prohlídky a od pátku do neděle bude otevřeno od 11:00 do 16:00. Vstupné stojí 40 korun, děti zaplatí 20 korun.