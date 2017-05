Netolice (Prachaticko) - Zámek Kratochvíle na Prachaticku otevřel zrestaurovaný renesanční zahradní domek Markéta, v němž se budou pořádat výstavy. Jako první ho zaplnily výtvarné práce Matěje Formana. V srpnu se na renesanční zámek, jejž obklopuje vodní příkop, vrátí projekt Kratochvílení Divadla Continuo. ČTK to dnes řekl kastelán Vojtěch Troup. Zámek s vodním příkopem, kam Vladislav Vančura zasadil děj románu Konec starých časů, loni navštívilo 38.231 lidí, meziročně o 3300 více.

Pavilon Markéta je součástí ohradní zdi. Interiér je zrestaurovaný včetně původní cihlové podlahy v jedné z místností a omítky, předělané jsou i systém odvětrávacích kanálků a dveře. Šlo o součást obnovy západní ohradní zdi za 2,5 milionu korun.

"Je to původně renesanční domek, velmi náročně zdobené apartmá pro nejvýše postavené hosty. Po dlouhé době obnovujeme jeho provoz: veliká povodeň poškodila ohradní zeď a původní renesanční výzdobu. Je tam citát z proroka Izajáše, který určuje atmosféru zámku a měl ho rád Petr Vok: V tichu a naději budiž položena vaše síla," řekl Troup.

Prostor bude sloužit zejména k výstavním účelům, do 30. září hostí díla Matěje Formana, ilustrátora a scénografa Divadla bratří Formanů. Zámecké interiéry ozdobí ještě od 27. května do 4. června květinové aranže.

Na zámek, který patří mezi klenoty renesance, se v srpnu vrátí Divadlo Continuo s představením Kratochvílení. Herci posledních deset let zkoušeli různé prostory v okolí jako polorozbořenou vodňanskou cihelnu nebo zemědělský statek Rábín. A protože deset let hráli Kratochvílení a dalších deset let hledali jinde, třetí dekádu symbolicky zahájí návratem.

"Kratochvíle byla náhoda, že nás tehdy Vojta Troup pozval, a netušili jsme, že to bude Continuo v jeho tvorbě do jisté míry definovat. Byli jsme překvapeni, že nás ta zahrada chce, že si s námi povídá. Jedním z důvodů, proč se vracíme, je ohromná vodní plocha: zajímá mě výtvarně, divadelně, tematicky, ten oceán uprostřed zahrady," řekl ČTK vedoucí Divadla Continuo Pavel Štourač.

Na místě dnešního zámku stával hospodářský dvůr, jejž rybníkář Jakub Krčín z Jelčan rozšířil o další dvůr a loveckou oboru. V letech 1583 až 1590 si nechal Kratochvíli na renesanční zámek po vzoru italských vil přestavět Vilém z Rožmberka. Letohrádek obklopuje vodní příkop a zahrada.

Interiéry vrací návštěvníky do časů, kdy zde žili poslední Rožmberkové, Vilém a Petr Vok. Štuková a malířská výzdoba vychází z loveckých motivů a výjevů z římských dějin. V letech 1981 až 2006 byla na Kratochvíli expozice českého animovaného filmu s originály prací Václava Čtvrtka, Břetislava Pojara, Jiřího Trnky či Karla Zemana.