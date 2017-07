Berlín - Český fotbalový reprezentant Vladimír Darida prodloužil smlouvu s Herthou Berlín. Německý klub o dohodě s šestadvacetiletým záložníkem informoval bez bližších informací na svém webu. Podle magazínu Kicker by měl být Darida hráčem německého klubu do konce roku 2021.

Darida tak předčasně prodloužil smlouvu o dva roky, protože dosavadní kontrakt mu měl skončit až v roce 2019. "Nebylo to komplikované jednání. Obě strany věděly, co chtějí," citoval Kicker Daridu. "Vladi je pro nás velmi důležitým hráčem a je skvělé, že bude hrát klíčovou roli v naší záloze i v nadcházejících letech," přidal generální manažer Herthy Michael Preetz.

Darida odstartoval kariéru ve Viktorii Plzeň, se kterou získal dva mistrovské tituly. V roce 2013 přestoupil do Freiburgu, odkud po dvou letech po sestupu do druhé bundesligy zamířil do Herthy. Za berlínský celek dosud odehrál v německé lize 56 zápasů a dal sedm branek. Celkem má na kontě v bundeslize 110 utkání a 16 gólů.