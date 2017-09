Praha - Žalobu na automobilky Volkswagen a Škoda Auto kvůli podvodné úpravě obcházející emisní měření u dieselových motorů (dieselgate) podalo dalších téměř 600 lidí. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila firma Safe Diesel, která majitele dotčených vozů zastupuje. Podle serveru Seznam Zprávy žaloba přijde v pátek na Obvodní soud pro Prahu 8.

Celková žalovaná částka podle Safe Dieselu činí zhruba 121 milionů korun a dále se zvyšuje s tím, jak se k žalobě přidávají další majitelé aut. Mezi nimi jsou spotřebitelé, podnikající fyzické osoby i právnické osoby.

Už v březnu se na soud prostřednictvím firmy obrátilo prvních pět osob. Společnost pro každého majitele požaduje od automobilek kompenzaci 220.000 Kč. Podle zástupců Škody nevznikla ale uživatelům těchto vozů žádná újma.

"Mohli bychom ještě s novou vlnou žalob čekat, informovat nerozhodnuté spotřebitele a prohlubovat argumentaci k soudnímu projednávání, nicméně vidíme reálnou hrozbu promlčení některých nároků. To by mohlo nastat již nyní, s druhým výročím vypuknutí aféry dieselgate. Volkswagen sice veřejně oznámil, že nebude na lhůtě promlčení bazírovat přinejmenším do konce letošního kalendářního roku, nicméně z hlediska právního na toto prohlášení nelze spoléhat," uvedl advokát majitelů vozů František Honsa.

Aféra vypukla před dvěma lety, kdy americké úřady zjistily, že značky koncernu VW, včetně Škody, k motorům TDI s emisní normou Euro 5 instalovaly software, který uměl rozpoznat homologační měření emisí a upravit režim motoru tak, aby testem prošel. V běžném provozu však byly emise vyšší. Celkově se problém dotkl 11 milionů aut, z toho více než jednoho milionu škodovek.

Podle mluvčího Škody pro ČR Vítězslava Pelce automobilka vyvinula technické řešení pro úpravu dotčených motorů EA 189 a v tuzemských servisech již upravila dvě pětiny z 94.000 dotčených vozů.

"Provedení technického opatření nemá nepříznivý dopad na údaje o spotřebě paliva, emisích CO2, výkonu motoru, točivém momentu, emisích hluku, což prokázaly testy prováděné pro úřad, který pro vozy udělil typové schválení, i nezávislé testy v odborných automobilových titulech. Údaje týkající se schválení typu vozidla zůstávají v platnosti. Všechny vozy lze tak bez omezení před i po provedení technických opatření používat, zákazníkům nevznikla a s provozováním vozu nadále nevzniká žádná újma," řekl dnes ČTK Pelc.

Společnost Safe Diesel vznikla s cílem zastupovat tuzemské majitele dotčených vozů a žádat pro ně odškodné, které dosud koncern vyplatil pouze americkým spotřebitelům. Požadovanou výši kompenzace na jeden vůz se přitom zvýšilo z původních 127.500 Kč na téměř dvojnásobek. Firma má dostat 25 procent z částky, kterou pro majitele aut vymůže.

V USA dostane většina z téměř 600.000 majitelů dotčených koncernových dieselů odškodné 5100 až 10.000 dolarů (zhruba 130.000 až 255.000 Kč). Od této výše se odvíjí i výpočet požadované kompenzace od Safe Diesel. V Evropě je vzhledem k rozdílné legislativě obtížné pro jednotlivé státy nebo Evropskou komisi odškodné od koncernu vymáhat.