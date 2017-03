Praha - Státní zástupkyně požaduje pro Michelle Sudků, jež loni v létě zabila zákaznici nákupního centra v Praze na Smíchově, 30 let ve věznici se zvýšenou ostrahou. Řekla to dnes u pražského městského soudu, který se případem zabývá. Sudků se dva týdny před událostí v obchodě pokusila uškrtit ženu v kavárně na Újezdě.

Podle znalců Sudků trpí útočným a nekrofilním sadismem, v době činu se ale ovládala. Podle žalobkyně by se měla žena léčit ambulantně, po vykonání trestu by jí byla uložena ústavní ochranná léčba.

"Oba činy byly spáchány bezprostředně po sobě, s odstupem 14 dnů. Podle znalců je možnost resocializace velmi snížená, nicméně není vyloučena v případě, že bude adekvátně léčena," řekla v závěrečné řeči státní zástupkyně Jana Murínová. Poukázala na brutalitu obou útoků. Sudků se hájila tím, že byla v době spáchání činů nepříčetná, podle státní zástupkyně i znalců však své jednání plánovala.

Poprvé chtěla Sudků zabíjet loni 5. července. Zákaznici kavárny následovala na toalety. Mezitím si svlékla tričko a poté, co dívka vyšla z kabinky, ji zezadu začala škrtit. "Pokud by dívka intenzitu útoku nesnížila vlastní účinnou obranou, došlo by během několika málo minut k uškrcení," řekla Murínová. Do kavárny šla podle ní Sudků s úmyslem zabíjet. "Předem připravovala, jakým způsobem ten skutek spáchá," dodala.

Po incidentu nechali policisté ženu převézt do Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, lékařům ale o útoku neřekli. Ti Sudků po dvou týdnech propustili. V den propuštění žena zabila nakupující v obchodním centru. Podle znalců se chtěla lékařům pomstít za to, že ji propustili z léčebny. "Zcela cíleně si vymyslela variantu, že někoho usmrtí, aby dokázala, že je nemocná, že je deviantní. Aby doktorům ukázala, že má pravdu," řekla Murínová. Nůž si útočnice opatřila přímo v prodejně, ženu bodla dvakrát. Podle státní zástupkyně neměla napadená šanci přežít, zemřela na místě.