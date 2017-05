Olomouc - Rozsáhlou kauzou úniků z policejních spisů se zabývá Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve spolupráci s národní protidrogovou centrálou. ČTK to potvrdil žalobce Petr Šereda. Ne svém webu zastupitelství uvedlo, že v případu jde o úniky informací z trestních řízení a policejních databází. Podle České televize (ČT) se vyšetřování týká i elitních policistů a obviněno je 18 lidí, mezi nimi i bývalý člen GIBS Miroslav Palán. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) o kauze, do které je zapojen i zeť náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové David Rusňák, nevěděl.

Mluvčí Národní protidrogové centrály Barbora Kudláčková ČTK řekla, že policisté v těchto dnech pracují na jedné z operací. "Blíže se k tomu vyjadřovat nemůžu. Právo na poskytování informací si vyhradilo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci," dodala Kudláčková.

Mezi obviněnými je podle ČT například bývalý policista z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Michal Ratajský, podnikatel Samán Talabáni nebo majitel investiční skupiny DRFG David Rusňák, který podniká v nemovitostech, telekomunikacích či teplárenství. Rusňák je podle informací ČTK zeť náměstkyně ministra financí Aleny Schillerové, kterou před několika dny ANO navrhlo na ministryni financí, ale premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) tuto nominaci odmítl. Mluvčí DRFG Jan Sedláček dnes ČTK řekl, že Rusňák vypovídá na policii. Dodal, že o zatčení a obvinění informace nemá. ČTK potvrdila, že je Rusňák na policii,i jeho manželka Petra, která je brněnskou radní za ANO. Dodala, že žádné další informace k situaci nemá. Na 16:00 svolal novináře brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) a má se k záležitosti vyjádřit. Předseda ANO Andrej Babiš ale už ČT řekl, že bude Rusňák vyloučen z hnutí, které mu také vrátí sponzorské dary.

DRFG je investiční skupina založená v Brně v roce 2011. Cílem DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím investic do majetkových podílů v perspektivních společnostech a projektech. DRFG se zaměřuje především na investice do nemovitostí, finančních služeb a telekomunikací. V roce 2016 byl objem investic 1,5 miliardy Kč a objem aktiv překročil čtyři miliardy.

Ratajský působil v ÚOOZ do srpna 2009. V současnosti je společníkem v bezpečnostní agentuře CS Solution Group, která zajišťuje profesionální ochranku, ostrahu objektů i ochranu informačních technologií.

Protidrogová centrála v současnosti řeší také kauzu Beretta, která se rovněž týká vynášení informací ze spisů. Případ mají na starosti detektivové z bývalého protimafiánského útvaru. V kauze figuruje policista protikorupční jednotky Radek Holub, bývalý celník Pavel Šíma a někdejší policista Igor Gáborík nebo vlivná pražská žalobkyně Dagmar Máchová.

Vyšetřovací tým byl včleněn do protidrogové centrály kvůli vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), do které od loňkého 1. srpna spadají policisté z bývalých elitních útvarů - protimafiánského a protikorupčního. Důvodem pro vyčlenění týmu pod protidrogovou centrálu bylo to, aby nenastal případ, že policisté z nové centrály vyšetřují kauzy kolem vlastních kolegů, kteří patřili do zaniklé jednotky. Tato kauza byla zároveň jediným případem, kterou nemohla NCOZ po svém vzniku vyšetřovat.

Sobotka o kauze, do které je zapojen zeť Schillerové, nevěděl

O kauze úniků z policejních spisů má premiér Sobotka informace pouze s médií. Mluvčí vlády Martin Ayrer ČTK řekl, že důvody k odmítnutí návrhu hnutí ANO, aby se Schillerová stala nástupkyní Andreje Babiše (ANO) v čele ministerstva financí, sdělil premiér už v pondělí.

"Důvody pro odmítnutí paní Schillerové premiér veřejně sdělil," uvedl Ayrer. Sobotka v pondělí uvedl, že Schillerová nese odpovědnost za pomalý přístup ke kontrolám firem, které vydaly jednokorunové dluhopisy. Právě kauza kolem těchto obligací byla jedním z důvodů pro Babišovo odvolání, které Sobotka zmiňuje.

Sobotka v pondělí také uvedl, že Schillerová by byla Babišovou prodlouženou rukou v úřadu, a premiérovi vadilo i to, že podle něj prosazuje represivní způsob výběru daní. "Pokud jde o problémy jejího zetě a sponzora ANO s policií, premiér o nich neměl a nemá žádné informace nad rámec toho, co bylo dnes publikováno v médiích," dodal Ayrer.