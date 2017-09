Olomouc - Žalobci z olomouckého vrchního státního zastupitelství podali obžalobu na čtyři lidi v souvislosti s legalizací majetku pocházející z trestné činnosti takzvaného lihového bosse Radka Březiny. Mezi obžalovanými je i jeho otec Vladimír. Případem se bude zabývat zlínský okresní soud, uvedli žalobci na stránkách Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

Podle výsledků přípravného řízení se legalizace výnosů z trestné činnosti odehrávala v období let 2005 až 2013 a byl jí prý získán celkový neoprávněný majetkový prospěch ve výši přesahující půl miliardy korun. "V přípravném řízení byl zajištěn majetek obviněných a dalších osob ve výši kolem 400 milionů korun," uvedl státní zástupce Radek Bartoš.

Peníze Radka Březiny, který byl letos v červnu pravomocně odsouzen za rozsáhlé nelegální obchody s nezdaněným lihem na 13 let, se obžalovaní podle státního zástupce snažili zlegalizovat například nákupem cenných papírů, nemovitostí či splácením úvěrů v letech 2005 až 2013. "Snažili se peníze v hotovosti, které inkasovali, umístit zpět do finančního systému," řekl již dříve ČTK státní zástupce Petr Šereda. Obžaloba byla podána na rodinné příslušníky Radka Březiny a blízké spolupracovníky. Hrozí jim tři až osm let vězení.

Mezi obviněnými je i otec Radka Březiny Vladimír, který byl za praní špinavých peněz svého syna obviněn již na konci roku 2014. Radek Březina se jej přitom snažil po celou dobu svého procesu vyvinit, zdůrazňoval, že o jeho trestné činnosti otec nevěděl. Z legalizace výnosů z trestné činnosti bylo kromě Vladimíra Březiny obviněno na sklonku roku 2014 dalších šest lidí. Podle médií to byl samotný Radek Březina, jeho manželka Stanislava a mladší bratr Tomáš. Na seznamu byl také dřívější blízký spolupracovník Lubomír Kaláč a dvě ženy z administrativy Březinovy společnosti. Koho se podaná obžaloba kromě Vladimíra Březina týká, se nepodařilo ČTK zjistit.

Případ souvisí s rozkrýváním trestné činnosti takzvané lihové mafie na Zlínsku, v jejímž čele stál Radek Březina. Ten byl již společně s dalšími pěti lidmi za nelegální obchody s lihem pravomocně odsouzen na 13 let. Jeho bratra Tomáše vrchní soud poslal do vězení na šest let, dalším mužům soud uložil tresty od šesti do 11 let. Případ dalších dvou obžalovaných soud vrátil zpět na kraj. Škodu vrchní soud vyčíslil na 5,6 miliardy korun.

Žalobci v této souvislosti poslali před soud i řadu odběratelů Březinova lihu. Někteří z nich si již odpykávají tresty. Naposledy podali v květnu obžalobu na bývalého majitele likérky AB style z Frýdku-Místku Milana Antoniaziho. Obžalovali jej z krácení daní, státu podle nich způsobil škodu na daních za více než miliardu korun.