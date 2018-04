Praha - Státní zástupci podali návrhy na potrestání tří Nizozemců podezřelých z výtržnictví po sobotním napadení číšníka v centru Prahy. Pro dva hlavní útočníky, kteří čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví, navrhli vazbu. O všech návrzích bude ve čtvrtek rozhodovat soud. ČTK to dnes sdělil šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek.

Kvůli podezření z napadení číšníka zadrželi policisté v pondělí sedm Nizozemců ve věku 24 až 32 let. Pět z nich obvinili, zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit.

"V souvislosti s incidentem jsme podali návrh na vzetí do vazby na dva cizince, a to k Obvodnímu soudu pro Prahu 1," uvedl nyní Lelek. Oba muži jsou podle něj obviněni jak z těžkého ublížení na zdraví, tak i z výtržnictví. Jeden z nich je stíhán i za další ublížení na zdraví, a to kvůli pátečnímu napadení v baru. V případě prokázání viny mužům hrozí tři až deset let vězení.

Mluvčí soudu Pavla Hájková ČTK potvrdila, že návrhy na vazbu už k soudu dorazily. "Rozhodovat budeme ve čtvrtek v 9:00," uvedla.

Další tři cizinci, jejichž případ se řeší ve zkráceném řízení, jsou obviněni z výtržnictví. Soud je může v základní sazbě potrestat až dvěma lety odnětí svobody.

Incident se stal na zahrádce restaurace u obchodního centra Quadrio poté, co číšník skupinu mužů upozornil na to, že tam nemohou popíjet vlastní alkohol. Útočníci ho povalili na zem, kde ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Poté, co zůstal bezvládně ležet na zemi, z místa utekli. Napadený muž skončil ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče a podstoupil operaci hlavy.

Policisté v neděli zveřejnili fotografie všech sedmi podezřelých i videozáznam z napadení. O den později skupinu dopadli v hale na Letišti Václava Havla.

Server nizozemského listu Algemeen Dagblad napsal, že sedm mužů vyrazilo do Prahy proto, aby oslavili nadcházející svatbu jednoho z nich. Většina z nich prý pochází z Haagu a okolí, jeden pracuje u amsterodamské policie. Dvěma hlavními podezřelými jsou podle listu bratři, přičemž jeden z nich je majitelem fitness studia, v němž zároveň pracuje jako trenér. Veřejnoprávní stanice NOS uvedla, že zadržení odmítali konzulární pomoc nizozemského velvyslanectví v Praze, později ji ale přijali.