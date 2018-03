Praha - Policisté a státní zástupci podali v noci na dnešek návrh, aby soud vzal do vazby obviněného soudce Ivana Elischera. Do vazby chtějí poslat také dalších pět obviněných, kteří v případu se soudcem pražského vrchního soudu figurují. O vazbě bude soud rozhodovat dnes. Vyplývá to z vyjádření místopředsedy Obvodního soudu pro Prahu 4 Michala Dvořáka pro ČTK.

Dvořák uvedl, že v trestní věci žalobci podali návrhy na vzetí šesti lidí do vazby, mezi nimi i na obviněného I.E. "O těchto návrzích bude rozhodováno, vzhledem k běhu zákonné lhůty, během dnešního dne," dodal Dvořák.

Elischera policie zadržela v úterý ráno. Podle obvinění, z něhož cituje Mladá fronta Dnes, soudce přijímal úplatky a ovlivňoval za ně trestní řízení ve prospěch souzených.