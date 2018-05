Praha - Státní zástupce Jaroslav Šaroch zrušil podle deníku Právo trestní stíhání místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a dalších tří lidí figurujících v kauze kolem padesátimilionové dotace EU na stavbu farmy Čapí hnízdo. Uvedl to dnes server novinky.cz. Mluvčí městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová dnes ČTK řekla, že žalobce o stížnostech rozhodl, výsledek však neupřesnila. Státní zastupitelství se podle ní k rozhodnutí vyjádří zřejmě v pátek.

Podle Práva se zrušené stíhání týká i členů představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, která dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisky a Jana Platila a také Luďka Kalivody, jenž patřil do tehdejšího představenstva společnosti Farma Čapí hnízdo.

V kauze figuruje také premiér v demisi a předseda hnutí ANO Andrej Babiš a jeho manželka, švagr a děti. Zatím není jasné, jak žalobce o zbývajících stížnostech rozhodl. Babiš na dotaz ČTK, zda má rozhodnutí k dispozici, případně ví, co obsahuje, odpověděl, že ho zatím nedostal.

Vedle obou poslanců obvinila policie loni v říjnu dalších devět lidí, mimo jiné Babišovu manželku Moniku Babišovou a jeho dvě dospělé děti. V médiích se v posledních týdnech objevily zprávy o tom, že Babišovy děti předložily policii lékařské zprávy, podle kterých se z vážných zdravotních důvodů nemohou trestního řízení účastnit.

Stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání podalo všech 11 obviněných loni na podzim. Dozorující žalobce o nich ale nemohl rozhodnout, protože obvinění proti němu zároveň podali námitky podjatosti. Postupně je však všichni stáhli. Kauzu zbrzdily i sněmovní volby, po kterých Babiš s Faltýnkem nabyli imunitu a policie musela Sněmovnu opětovně žádat o jejich vydání.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod jiným názvem, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy, která tak v létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.