Praha - V kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství státní zástupce znovu navrhl pro Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) 3,5 roku vězení. Podobné tresty navrhuje i pro trojici obžalovaných zpravodajců. Žalobce to řekl novinářům po skončení jednání, které se kvůli utajovaným skutečnostem odehrávalo za zavřenými dveřmi. V úterý bude líčení pokračovat závěrečnými řečmi obhájců.

Obžaloba tvrdí, že šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase Nagyová nechala v roce 2012 nezákonně sledovat tehdejší premiérovu manželku Radku, protože chtěla uspíšit Nečasův rozvod. Později podle žalobce nařídila i sledování dvou zaměstnanců Úřadu vlády ČR. Zpravodajci Ondrej Páleník, Milan Kovanda a Jan Pohůnek to popírají, tvrdí, že prováděli tzv. kontrasledování Nečasovy rodiny.

"Závěrečná řeč se v mnohém shodovala s předchozími závěrečnými řečmi, doplnili jsme ji o některé důkazy doplněné v novém hlavním líčení. Nadále trváme na tom, že je dostatek důkazů pro uznání viny obžalovaných. Navrhli jsme tedy uznání obžalovaných vinnými a uložení trestů v rozpětí od tří let a čtyř měsíců do tří let a deseti měsíců a tresty zákazy činnosti," řekl státní zástupce Rostislav Bajger novinářům.

Upřesnil, že mezi nové důkazy řadí například výpověď ředitele Útvaru zvláštních činností Vladímíra Šibora, který podle něj "rozvrátil" obhajobu obžalovaných. Ti tvrdí, že nešlo o sledování, ale o obranu proti sledování. "Jednoznačně konstatoval, že se jednalo o sledování," řekl žalobce. Dále šlo podle Bajgera o výpovědi příslušníků Vojenského zpravodajství, kteří upřesnili své předchozí výpovědi.

Bajger navrhl stejné tresty jako loni a předloni. Bývalý šéf Vojenského zpravodajství Kovanda by si podle něj měl odpykat nejpřísnější trest - tři roky a deset měsíců vězení. Jeho nástupci Páleníkovi navrhl Bajger 3,5 roku, Pohůnkovi pak tři roky a čtyři měsíce vězení. "Tresty považujeme za přiměřené, a to i s ohledem na délku, která uplynula od spáchání trestného činu," dodal Bajger.

Právníci obžalovaných nechtěli návrh státního zástupce příliš komentovat. Advokát Nečasové Eduard Bruna novinářům pouze řekl, že s návrhem nesouhlasí.

Obvodní soud v případu poprvé rozhodoval v roce 2014, kdy Nečasové uložil trestním příkazem roční podmíněný trest, Pohůnkovo stíhání zastavil a případ Kovandy a Páleníka předal ministerstvu obrany. Po podání odporu musela soudkyně Helena Králová nařídit hlavní líčení, v němž nejprve v květnu 2015 a poté v červnu 2016 čtveřici osvobodila. Oba rozsudky zrušil odvolací senát, který kauzu odebral původní soudkyni kvůli pochybám o její nestrannosti a předal ji soudkyni Pavle Hájkové.

ana rot