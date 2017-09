Praha - Státní zástupce obdržel usnesení o zahájení trestního stíhání v souvislosti s padesátimilionovou dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. ČTK to dnes řekla mluvčí Městského státního zastupitelství Štěpánka Zenklová. K počtu lidí, jichž se usnesení týká, ani k jejich jménům se nevyjádřila. V souvislosti s dotací žádala policie Sněmovnu o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Sněmovna vyšetřovatelům vyhověla na začátku září.

"Vyšetřovatel nám dnes doručil usnesení o zahájení trestního stíhání v případu Čapího hnízda," řekla ČTK Zenklová. Zda bylo dnes usnesení zároveň rozesláno osobám, kterých se týká, zatím není jasné. "Nebudeme sdělovat jména, počet osob ani právní kvalifikaci a to do doby, než se nám vrátí potvrzení o tom, že si obvinění usnesení převzali," doplnila mluvčí.

Babiše policie podle žádosti o vydání podezírá z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, podle vyšetřovatelů údajný podvod řídil. Faltýnek se podle policie dopustil dotačního podvodu. Babiš i Faltýnek vinu popírají. Tvrdí, že kauza je má poškodit před volbami.

Společnost Farma Čapí hnízdo, ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. V prosinci 2007 se přeměnila na stejnojmennou akciovou společnost s akciemi na majitele. Jediným akcionářem byla akciová společnost ZZN Pelhřimov. Podle vyšetřovatelů však ke změně nebyl ekonomický ani podnikatelský důvod.

Kvůli změně nebylo možné dohledat majitele firmy a ta tak získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert.

Podle informací médií ve spisu figuruje i Babišova nynější manželka Monika Babišová, Babišovy děti Adriana Bobeková a Andrej Babiš a jeho švagr Martin Herodes. Babišovy děti a Monika Babišová koupily anonymní akcie společnosti, jejich větší část později odkoupil Herodes. Babiš loni ve Sněmovně řekl, že v době žádosti o dotaci vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky.

V žádosti o Babišovo a Faltýnkovo vydání policie zmiňuje i členy představenstva společnosti ZZN Pelhřimov, které dříve Čapí hnízdo vlastnila, Zdeňka Kubisku a Jana Platila, a tehdejší představenstvo společnosti Farma Čapí hnízdo: Janu Mayerovou, Josefa Nenadála a Luďka Kalivodu.

Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala 6. září. Pro vydání Babiše hlasovalo 123 ze 134 přítomných poslanců, o vydání Faltýnka rozhodlo 120 ze 133 hlasujících členů dolní komory. Až na Babiše a Faltýnka se zástupci ANO hlasování nezúčastnili. Pokud Babiš a Faltýnek v říjnových volbách poslanecké mandáty obhájí, policie bude muset žádat o jejich vydání znovu.

Okolnosti dotace prověřuje i Evropský úřad proti podvodům (OLAF). Vyšetřování by mohl uzavřít do konce roku.