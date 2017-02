Plzeň - Státní zástupce navrhl pro muže, který se chtěl údajně přidat k Islámskému státu, čtyři roky vězení. Dvaadvacetiletému Janu Silovskému ze Spáleného Poříčí na Plzeňsku ale podle obžaloby podané v prosinci 2016 hrozí za přípravu teroristického útoku 12 až 20 let vězení, případně doživotní vězení. Státní zástupce Jakub Kubias dnes v závěrečné řeči navrhl posuzovat jednání obžalovaného podle nově platného doplnění trestního zákoníku jako podporu a propagaci terorismu ve stádiu přípravy, kde hrozí trest tři až 12 let vězení.

Žalobce zároveň navrhl, aby soud uložil Silovskému ambulantní ochranné psychiatrické léčení. V navrhované kvalifikaci obžalovanému polehčuje jeho bezúhonnost, doznání a až o 85 procent snížené ovládací schopnosti dané jeho schizoidní poruchou osobnosti.

Obhajoba navrhla zproštění, případně podmíněný trest a ambulantní psychiatrické léčení.

Silovský je první Čech, souzený za to, že se chtěl v Sýrii přidat k teroristické organizaci Islámský stát (IS). "Já jsem jen chtěl říci, že je mi líto, že jsem se pokusil do Sýrie odjet, znova bych se o to už nepokoušel," řekl ve své závěrečné řeči.

Státní zástupce shrnul důkazy přednesené v průběhu soudního líčení. "Po jejich zhodnocení jsem toho názoru, že žalovaný skutek byl plně prokázán," konstatoval. Připomněl, že Silovský se už v přípravném líčení spontánně doznal, na policii i u soudu uvedl, že jej zajímalo náboženství, koupil si ke studiu bibli a korán. Potvrdil také, že si koupil letenky a také že věděl, že bojovat za Islámský stát je trestné. Vyjádřil také sympatie k záměru IS vytvořit jednotný chalífát, způsoby, kterými tak chtějí islamisté dosáhnout, ale považoval za kruté.

Soud dnes ukončil dokazování. Obhajoba sice navrhla vypracování nových posudků z psychologie a psychiatrie, senát to ale zamítl jako nadbytečné. Obhajoba chtěla, aby znalci důkladněji posoudili Silovského duševní stav a zjistili, zda netrpí autismem nebo jeho nějakou formou.

V prvních dvou dnech jednání soud před dvěma týdny provedl všechny dosud navržené důkazy - vyslechl Silovského, jeho matku, znalce z oboru psychologie a psychiatrie a kybernetiky a shrnul listinné důkazy. Promítl také propagandistická a náborová videa islamistů, která měl Silovský stažená v mobilu.

Silovského loni zadržela turecká policie na letišti v Istanbulu s jednocestnou letenkou na vnitrostátní let do města Gaziantep poblíž syrských hranic. Odtud měl přes internet objednané auto, se kterým chtěl odjet do syrského města Džarábulus a tam se připojit k IS. Tureckým policistům se k tomu přiznal a ti ho pak poslali do Čech. Od léta je ve vazbě.