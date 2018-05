San Francisco - Šéf Facebooku Mark Zuckerberg čelí obvinění, že sám těžil ze situace, která umožnila společnostem získávat širokou škálu dat o uživatelích, jako tomu bylo v případě poradenské společnosti Cambridge Analytica. Zuckerberg údajně před lety dohlížel na tvorbu firemní politiky, která z osobních údajů učinila zbraň konkurenčního boje a donucovací prostředek ke zvýšení příjmů z reklamy. Uvádí se to v dokumentech žaloby proti Facebooku podané u soudu v Kalifornii, do nichž nahlédli reportéři deníku The Guardian.

S Facebookem se soudí někdejší startup Six4Three, který v roce 2013 spustil na sociální síti kontroverzní aplikaci Pikinis umožňující uživatelům vyhledávat fotky svých přátel v plavkách. Žalobu kvůli selhání zmíněné aplikace podali vývojáři už v roce 2015, krátce poté, co Facebook omezil provozovatelům přidružených služeb přístup k informacím o přátelích uživatelů.

S novými obviněními ale přišel Six4Three až minulý týden. Vycházejí z tisíců e-mailů a zpráv posílaných v rámci vedení Facebooku včetně Zuckerberga, který údajně na celé schéma agresivní datové politiky dohlížel. Zmíněná komunikace je momentálně zapečetěná, píše The Guardian, a Facebook má do úterka čas na to, aby formálně požádal o pokračující utajování dokumentů. Pokud tak neučiní, budou zveřejněny.

"Důkazy odhalené žalující stranou dokládají, že skandál kolem Cambridge Analytica nebyl výsledkem pouhé nedbalosti na straně Facebooku, ale přímým důsledkem zákeřné a podvodné praxe, kterou Zuckerberg v roce 2012 navrhl, aby zamaskoval svoji neschopnost předvídat přechod světa na chytré telefony," uvádí dokumenty předložené soudu v kalifornském San Mateo.

Podle žaloby posloužilo Facebooku lákadlo v podobě dlouhodobého přísunu dat o uživatelích jako nástroj pro posílení nákupu reklam na mobilní verzi jeho sociální sítě. Zuckerberg údajně nutil klienty k zadávání drahých reklam na mobilní platformě pod hrozbou ztráty přístupu k datům. Mělo jít o reakci na masový přechod uživatelů z počítačů na smartphony, který prý výrazně zredukoval příjmy Facebooku z reklamy.

Společnost také podle právních dokumentů využívala možnost přerušit přístup k datům k tomu, aby vyřadila z provozu konkurenční služby nebo aby majitele perspektivních aplikací dotlačila k jejich prodeji pod tržní hodnotou.

V dokumentech předložených soudu v lednu pak Six4Three obviňuje Facebook, že provozovatel sociální sítě skrze své mobilní aplikace ve velkém sledoval uživatele a osoby, s nimiž byli v kontaktu, a to včetně těch, které neměly na facebookovém portálu účet. Společnost údajně na zařízeních s operačním systémem Android dokázala sledovat obsah a další parametry textových zpráv. Na telefonech iPhone podle Six4Three získala přístup k většině fotografií, nevyjímaje ty, které nebyly přidány na facebook.

Facebook na nová obvinění reagoval vyjádřením, že tvrzení nemají žádnou právní podstatu a společnost se bude nadále ostře bránit. Celý případ se snaží firma Marka Zuckerberga smést se stolu protestem v rámci specifického kalifornského zákona zamýšleného za účelem ochrany svobody slova, napsal The Guardian.

Facebook se ve svém podnětu odvolává na právo přestat vydávat jisté informace třetím stranám, tedy vývojářům aplikací. Podle reportérky The Guardian Carole Cadwalladrové je ale tato argumentace problematická vzhledem k dlouhodobému postoji společnosti, že Facebook není vydavatelem, nýbrž jen "neutrální platformou".

Soudní proces má v Kalifornii začít v dubnu 2019.