Praha - Posílit bezpečnost citlivých informací posílaných elektronicky má návrh novely zákona o utajovaných informacích, který dnes schválila vláda. Návrh by podle představ jeho předkladatelů, premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a ředitele Národního bezpečnostního úřadu Jiřího Langa, měl projít Sněmovnou zrychleně v rámci jediného čtení a stát se účinným na začátku příštího roku. O schválení normy informoval Sobotka na twitteru.

"Posílí bezpečnost citlivých informací distribuovaných v elektronické podobě," uvedl premiér.

Současná legislativa umožňuje využití paragrafů o administrativní bezpečnosti pouze u utajovaných informací v listinné či nelistinné podobě, uvádějí předkladatelé v důvodové zprávě novely. Navrhovaná úprava má postupy ochrany informací promítnout také na zpracování a přenos utajovaných informací zpracovávaných v elektronických spisech nebo v certifikovaném informačním systému.

Změny mají zohlednit tendenci elektronizovat státní správu a posílit ochranu utajovaných informací. "Prostřednictvím uvedené změny dojde k dokumentaci celého životního cyklu utajované informace v elektronické podobě při dodržování podmínek administrativní bezpečnosti, jako je tomu v případě utajovaných informací v listinné nebo nelistinné podobě," stojí v důvodové zprávě.

Na utajované informace v elektronické podobě se budou používat ustanovení, která obsahují požadavky na vyznačování údajů a evidenci utajované informace. "Vyjma ustanovení, která z povahy věci nelze použít. Kupříkladu se tak neuplatní ustanovení upravující podmínky přepravy a přenášení utajované informace," uvádí důvodová zpráva.

Protože novela podle předkladatelů de facto "pouze rozvádí možnost využití elektronických nástrojů pro správu dokumentů", obsahuje i návrh, aby ji poslanci schválili už v prvním čtení.

Vláda podpořila výměnu informací o internetových útocích u bank

Banky a Česká národní banka by měly sdílet informace o internetových útocích a incidentech a o přijatých opatřeních, jak takovým útokům zabránit. Počítá s tím novela zákona o bankách, kterou během dnešního jednání podpořila vláda. O schválení materiálu informoval na twitteru mluvčí kabinetu Martin Ayrer.

"Návrhem zákona se zavádí zcela nová právní úprava sdílení informací o kybernetických útocích mezi relevantními subjekty na finančním trhu," uvádí předkládací zpráva. Cílem je vytvořit preventivní nástroj v kybernetické bezpečnosti a omezit tak rizika škod plynoucích z těchto útoků, píše se dál v materiálu.

Součástí systému sdílení informací bude povinné hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech, včetně přijatých opatření. Dále banky budou moci dobrovolně hlásit tzv. kybernetické bezpečnostní události, opět včetně přijatých opatření.

Novela dále sjednocuje terminologii. Pojmy jako je podnikání, provozování, poskytování služeb jsou nahrazeny pojmem výkon činnosti. Dále zákon uvádí do souladu s dalšími zákony úpravu řídicích a kontrolních systémů, což spočívá především ve formulačních změnách, doplnění úpravy personálního vybavení a přeskupení některých ustanovení v zákoně.

Zákon také zjednodušuje přeshraniční podnikání úvěrových institucí. ČNB již nebude podle návrhu zahajovat správní řízení v případě, že úvěrová instituce pro to splňuje zákonné podmínky, ale pouze tehdy, když shledá, že podmínky pro podnikání v jiném členském státě splněny nejsou. Centrální banka by rovněž měla mít pravomoc dohlížené úvěrové instituci uložit jako sankci za určitých podmínek změnu auditora.

Další změny se týkají možného financování provozních nákladů Garančního systému finančního trhu nebo zrušení některých ustanovení v návaznosti na přijetí zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu.

"Důvodem předložení zákona je objektivní potřeba uvést stávající právní úpravu do souladu s ostatními sektorovými zákony, novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, zpřesnit znění některých ustanovení, zrušit ustanovení, která pozbyla významu a provést některé terminologické úpravy za účelem zkvalitnění textu zákona a opravit některé chyby," uvádí MF.

Vláda dnes nebude jednat o sociálních službách ani klimatu

Vláda se dnes nebude zabývat novelou zákona o sociálních službách, která byla původně na programu. Vyřazena byla z dnešní debaty také koncepce ochrany klimatu. Informoval o tom na twitteru mluvčí kabinetu Martin Ayrer. Novela o sociálních službách zahrnuje například návrh navýšení příspěvku na péči pro lidi, kteří se bez pomoci neobejdou. Nejvyšší by mohl příští rok vzrůst z 13.200 na 19.200 korun.

Návrh počítá také s tím, že rodiče, jimž se narodí trojčata či čtyřčata, by mohli mít nárok na bezplatnou pečovatelku. Mezi sociální služby by se mohly zařadit paliativní péče a také klokánky a podobná zařízení. Výhrady k předloze ministerstva práce a sociálních věcí má osm resortů, úřad vlády, polovina krajů, ombudsmanka i zaměstnavatelé. Pokud se autorům návrhu nepodaří vyjednat podporu, je pravděpodobné, že ho Sněmovna nestihne projednat do říjnových voleb.

Zákon o sociálních službách začal platit v roce 2007. Podle autorů novely už některá ustanovení neodpovídají potřebám a do praxe je potřeba zavést "aktuální požadavky".

Novela stanovuje také minimální sumu, která by se poskytovala na dotace na sociální služby. Podle ministerstva to zvýší jistotu financování a stabilitu systému. Změnit by se měla i pravidla registrací služeb. Do zařízení, kde by kontrola zjistila vážná pochybení a porušování práv klientů, by ministerstvo práce mohlo dosadit svého nuceného správce. Upravit se má i vzdělávání sociálních pracovníků.

Zásadní připomínky má osm ministrů, úřad vlády, Praha a sedm krajů, ombudsmanka i zaměstnavatelé. Ministerstvu financí vadí růst výdajů. Ostatní mají výhrady k zařazení péče o ohrožené děti mezi sociální služby či k zavedení paliativní a pastorační služby.