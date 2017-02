Praha - Sprint do cílové rovinky začne po třetí reprezentační pauze účastníkům hokejové extraligy. Ve středečním 46. kole dojde hned na tři souboje sousedů v tabulce. Mimořádně cenné body budou ve hře v Plzni, kde se v bitvě o upevnění pozice v desítce představí Mladá Boleslav, a také v Litvínově. Šestá Verva přivítá páté Brno. Přímý souboj o třetí příčku svedou Sparta a Hradec Králové.

Devátá Plzeň hostí Mladou Boleslav, jež na ni ztrácí jediný bod. "Půjde o hodně důležitý zápas, o tom není sporu. Jsme však na tyto souboje už docela zvyklí, jsou to pro nás de facto souboje play off, všichni vidí, že ten boj o desítku je veliký. A zvládnou to ustát jen psychicky odolné týmy," řekl ČTK asistent trenéra Ladislav Čihák.

Ve středu očekává velice nepříjemného a houževnatého soupeře. "Boleslav velmi dobře bruslí, především hráči jako Látal a Hyka, ale mají v týmu i zkušené hráče jako Hanzlíka, Vampolu či Klepiše, mají to dobře namíchané. Občas jsou trochu nevyzpytatelní, půjde každopádně o hodně tuhý boj," doplnil Čihák.

Středočeši si zpestřili přestávku krátkým soustředěním s cílem nabrat pozitivní energii. S ní nyní bude loňský semifinalista hájit místenku v předkole. "Zbývá sedm zápasů do konce základní části, před tím už není kam utéct. Mohli jsme být nyní relativně v klidu, ale těch bodů jsme prošustrovali a lehkovážně rozdali moc. Teď to honíme na poslední chvíli, zatím to máme pořád ve svých rukách. Věřím, že budeme zdravotně v pořádku a hráči udělají maximum, aby se to povedlo," řekl kouč František Výborný.

Věří, že na západě Čech prodlouží jeho svěřenci pětizápasovou bodovou šňůru. "Pokusíme se i v Plzni něco urvat a porveme se o další bodový zisk," doplnil Výborný.

Litvínov hostí na rozjezd po přestávce Kometu. "Máme stejně bodů jako Brno, takže ten zápas nám určitě ukáže, jak na tom jsme. Celou sezonu pracujeme na hře v předbrankovém prostoru, co se týká defenzivy. Samozřejmě ale také potřebujeme, abychom dali nějaké góly a byli efektivní vepředu, což se před pauzou v mnoha utkáních nedařilo," připomněl asistent trenéra Darek Stránský.

Kometa se trápí, už osm zápasů čeká na tříbodové vítězství. Naposledy v základní době porazila 8. ledna doma lídra extraligy Liberec. V tomto utkání si poranil ruku produktivní útočník Martin Erat, který se ve středu v Litvínově po více než šestitýdenní přestávce vrací do sestavy. "Je to jedno z našich větších pozitiv. Věnovali jsme se hodně přesilovým hrám. Věřím, že i v tom se projeví Eratův návrat, protože je hráčem do přesilovek," řekl trenér Brňanů Kamil Pokorný.

V předcházejících třech vzájemných duelech získala Kometa sedm bodů, kromě toho Litvínov před reprezentační přestávkou v posledních třech domácích zápasech uhrál jen dva body. "To jsou všechno jen statistiky. Rozhodne momentální forma. Chtěli bychom potvrdit zlepšenou výkonnost. Věřím, že nám pomohla přestávka," dodal Pokorný. Na brněnské marodce jsou Vincour, Zaťovič, Krejčík, Štencel a nemocný Vojtěch Němec, kvůli disciplinárnímu trestu chybí obránce Mallet.

Sparta chce proti Mountfieldu zapomenout na týden starou bolestivou porážku z finále Ligy mistrů, kde byla kousek od triumfu. "První zápasy po reprezentační přestávce jsou vždy poněkud specifické. Máme za sebou několik dní úplného klidu, jelikož finálovým utkáním v Lize mistrů pro hráče vyvrcholilo doposud asi nejnáročnější období sezony. Nyní se soustředíme už jen na domácí soutěž a čeká nás přímý souboj o třetí místo, který před svými fanoušky potřebujeme zvládnout a získat tři body," prohlásil asistent trenéra Zdeněk Moták.

Hradec Králové jde do finiše ze čtvrté příčky, na sedmý Chomutov má sedm bodů k dobru. "Je to dobrá výchozí pozice. Ve zbývajících zápasech si musíme uhájit příslušnost v první šestce a uhrát si co nejlepší pozici pro play off, ale je otázka, co je nejlepší postavení. Nemůžeme si vybírat soupeře a nemá cenu o tom spekulovat, nějak se to vyvine. Ale věřím, že dokážeme uhrát šestku," uvedl pro klubový web asistent trenéra Pavel Hynek. Do hry by se mohl brzy vrátit zraněný Džerinš.

Ani Pardubice během přestávky nezahálely. "Pracovali jsme úplně na všem. Cvičili jsme systém hry, kombinaci, hru v přesilovkách a v oslabeních. Zahrnuli jsme vše, co jsme potřebovali oživit. Chceme se dostat na vítěznou vlnu, největší příležitost máme hned nyní v domácím utkání proti Chomutovu. Piráti mají výborné přesilovky, měli čtyři hráče v reprezentaci. Takový hráč je po návratu do extraligy v laufu, zvláště na ně si budeme muset dát veliký pozor," varoval trenér Miloš Holaň.

Chomutov získal ze tří dosavadních vzájemných soubojů v sezoně s Dynamem jediný bod. "Už bychom to chtěli konečně prolomit. Zdá se, že na ně neumíme hrát. Nevím, čím to je, ale potřebujeme nějaký dobrý výsledek. I proto, že bychom se pořád ještě chtěli dostat do té šestky," uvedl asistent trenéra Petr Martínek.

Třinec se v přestávce snažil sebrat z neúspěchů a vrátit mužstvo do větší herní pohody. Z minulých devíti kol Oceláři šestkrát prohráli a jejich dlouho komfortní náskok z druhé příčky před pronásledovateli se ztenčil na šest bodů. V duelu proti Olomouci ale pro Oceláře jasně mluví statistiky - v ročníku Hanáky ve všech třech případech porazili. Navíc se Ocelářům uzdravil tým a mimo hru už zůstává pouze Martin Růžička.

Olomouc před reprezentační přestávkou nabrala formu a čtyři výhry v řadě ji vrátily do boje o play off. Kohouti nyní na desáté místo ztrácejí tři body, navíc mají dohrávku se Spartou k dobru, ale stále je trápí početná marodka se Skladaným, Strapáčem, Mikúšem, Skrbkem či Řípou. "Před pauzou se nám zadařila konečně minisérie výher, ale potřebovali bychom v tom pokračovat. Věřím, že nám forma vydržela," řekl trenér Zdeněk Venera.

Poslední Karlovy Vary přivítají osmé Vítkovice. "Už teď v podstatě hrajeme play off, každý zápas má pro nás takovou hodnotu. Podle toho musíme k utkáním přistupovat," uvedl kouč Ostravanů Jakub Petr.

A důrazně varoval před podceněním soupeře. "I když tabulka vypadá jinak, Vary jsou mužstvem budoucnosti. Je tam mnoho mladých, talentovaných hráčů. Praktikují hodně nepříjemný a agresivní hokej. Pro nás jsou obzvláště nepříjemným soupeřem, o čemž jsme se přesvědčili jak na jejich ledě, tak i v prvním zápase v Ostravě. Musíme okamžitě ze všech hlav dostat myšlenky na to, že je soupeř poslední v tabulce. Potřebujeme body, nechceme ztratit to, co jsme si v předešlých třech čtvrtinách vydobyli," doplnil Petr.

Zápas Liberce se Zlínem se předehrával 25. ledna (4:2).

Statistické údaje před středečními zápasy 46. kola extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (2.) - HC Olomouc (12.). Začátek: 17:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1, 4:0, 3:2. Nejproduktivnější hráči: Tyler Redenbach 36 zápasů/35 bodů (12 branek + 23 asistencí) - Marek Laš 43/24 (9+15). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,98 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 93,18 procenta a sedmkrát udržel čisté konto, Peter Hamerlík 3,24 a 88,64 - Branislav Konrád 2,27, 90,98 a třikrát udržel čisté konto, Martin Falter 4,36 a 83,33. Zajímavosti: - Oceláři prohráli dva z posledních tří zápasů při skóre 8:17. - Olomouc vyhrála čtyřikrát za sebou a ztratila v této sérii jen dva body. - Třinec ve vzájemných zápasech třikrát za sebou naplno bodoval. HC Verva Litvínov (6.) - HC Kometa Brno (5.). Začátek: 17:20 (ČT sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 1:7, 3:2 v prodl., 1:2. Nejproduktivnější hráči: František Lukeš 45/39 (16+23) - Marek Kvapil 42/37 (14+23). Statistiky brankářů: Jaroslav Janus 2,06, 92,89 a čtyřikrát udržel čisté konto, Michael Petrásek 2,38 a 92,27 - Karel Vejmelka 2,37, 90,94 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,66 a 88,92, Pavel Jekel 1,99 a 92,68. Zajímavosti: - Litvínov prohrál čtyři z posledních šesti zápasů a získal v nich jen pět bodů. - Kometa čeká osm zápasů na plný bodový zisk. Během této série vyhrála dvakrát v prodloužení, dvakrát podlehla v nastavení a čtyřikrát vyšla naprázdno. - Útočník Alexandre Mallet z Brna si začne odpykávat dvouzápasový disciplinární trest za faul na Sebastiana Gorčíka z Karlových Varů. - Brněnský útočník Tomáš Vondráček oslaví ve čtvrtek 26. narozeniny. HC Škoda Plzeň (9.) - BK Mladá Boleslav (10.). Začátek: 17:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3, 1:0, 4:2. Nejproduktivnější hráči: Dominik Kubalík 44/42 (27+15) - Tomáš Hyka 41/33 (14+19). Statistiky brankářů: Matěj Machovský 2,21, 92,69 a dvakrát udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 1,21 a 94,83, Alexandr Hylák 5,36 a 80,77 - Brandon Maxwell 2,45, 92,54 a třikrát udržel čisté konto, Jan Lukáš 2,80 a 91,34, Tomáš Halász 5,26 a 81,54. Zajímavosti: - Plzeň po sérii tří výher prohrála v posledním duelu před pauzou v Olomouci 1:3. - Mladá Boleslav bodovala pětkrát za sebou, z toho třikrát naplno a dvakrát prohrála v prodloužení. HC Energie Karlovy Vary (14.) - HC Vítkovice Ridera (8.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:3 po sam. nájezdech, 5:4, 1:3. Nejproduktivnější hráči: Václav Skuhravý 45/22 (13+9) - Ondřej Roman 44/24 (10+14). Statistiky brankářů: David Honzík 2,97 a 89,72, Tomáš Závorka 2,87 a 89,26, Tadeáš Dvořák 3,00 a 85,00 - Patrik Bartošák 2,16, 92,72 a čtyřikrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,66 a 91,53. Zajímavosti: - Energie prohrála pět z posledních šesti zápasů a získala v nich jen pět bodů. - Vítkovice po sérii tří výher prohrály v posledním duelu před reprezentační pauzou v Mladé Boleslavi 0:3. - Karlovy Vary vyhrály jediný z posledních deseti vzájemných zápasů. - Vítkovický obránce Ivana Baranka si začne odpykávat čtyřzápasový disciplinární trest za faul na Pavla Musila z Mladé Boleslavi. HC Dynamo Pardubice (13.) - Piráti Chomutov (7.). Začátek: 18:00. Vzájemné zápasy v této sezoně: 6:5 v prodl., 4:1, 3:1. Nejproduktivnější hráči: Nicholas Schaus 41/32 (6+26) - Michal Vondrka 45/42 (21+21). Statistiky brankářů: Martin Růžička 3,32 a 90,29, Jaroslav Hübl 3,31 a 89,53 - Ján Laco 2,75, 89,58 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Král 3,54 a 87,44, Jan Strmeň 3,58 a 87,10. Zajímavosti: - Pardubice prohrály čtyři z posledních pěti zápasů, v kterých získaly celkem pět bodů. - Piráti prohráli tři z posledních čtyř zápasů a získali v nich jen čtyři body. - Pardubice vyhrály ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou. HC Sparta Praha (3.) - Mountfield Hradec Králové (4.). Začátek: 18:30. Vzájemné zápasy v této sezoně: 3:2, 2:3, 2:1. Nejproduktivnější hráči: Petr Vrána 43/45 (20+25) - Jaroslav Bednář 44/42 (10+32). Statistiky brankářů: Tomáš Pöpperle 2,27, 90,91 a třikrát udržel čisté konto, Jakub Škarek 1,47, 94,64 a jednou udržel čisté konto, Filip Novotný 2,27, 90,71 a jednou udržel čisté konto - Patrik Rybár 2,01, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,58, 91,34 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta vyhrála čtyři z posledních pěti zápasů a získala v nich 10 bodů. - Mountfield po předchozí sérii tří zápasů bez bodů dvakrát za sebou vyhrál. - Lotyšský útočník Andris Džerinš z Hradce Králové dnes slaví 29. narozeniny.