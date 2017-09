Praha - Prezident Miloš Zeman dnes oznámil, že 28. října udělí státní vyznamenání zakladateli Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického (ČVUT). Zeman to řekl v pořadu Týden s prezidentem na TV Barrandov. Záměrně nevyslovil jméno, u zrodu institutu nicméně stál jeho současný ředitel, vědec v oboru umělé inteligence a bývalý šéf katedry kybernetiky fakulty elektrotechnické Vladimír Mařík, jehož navrhla na vyznamenání Sněmovna.

"Tento člověk založil, a já jsem ho teď otvíral, centrum robotizace na vysokém učení technickém v Dejvicích," řekl Zeman v televizi. "Já tomu člověku dám 28. října státní vyznamenání a nebudu prozrazovat jeho jméno," dodal prezident. Zdůvodnil to tím, že by se jako vždycky našel nějaký závistivec, který by jeho rozhodnutí kritizoval.

Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT byl v Dejvicích slavnostně otevřen 2. května jako ústřední pracoviště špičkové vědy, kde najdou zázemí akademici i studenti napříč obory. Institut byl zřízen v červenci 2013, ale jeho zaměstnanci do letoška pracovali v dočasných prostorách v různých budovách ČVUT v Praze.

Vladimír Mařík vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, v roce 1990 byl jmenován profesorem. Je spoluautorem několika amerických patentů a čestným členem Rakouské společnosti pro umělou inteligenci, působil také jako člen české vládní rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Výukové a výzkumné centrum, jehož stavba stála zhruba 1,5 miliardy korun, usiluje o převedení vědecko-technologických znalostí do praxe. Mělo by podpořit digitalizaci průmyslu. ČVUT usilovalo o financování projektu z evropských dotací operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, ale vzhledem k náročnosti projektu a napjatému termínu poskytla nakonec dotaci vláda ze státního rozpočtu. Stát tak za stavbu zaplatil přibližně miliardu a ČVUT dalších zhruba 400 milionů.

"Rektor ČVUT pan (Petr) Konvalinka za to málem přišel o místo, protože akademický senát hlasoval o jeho odvolání, neboť náklady na toto centrum robotizace a informatiky v českém průmyslu překročily nějakou původně očekávanou částku," glosoval to dnes prezident. O Konvalinkově odvolání hlasoval akademický senát ČVUT letos v dubnu.