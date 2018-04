Brno - Úplný zákaz kouření v restauracích a hospodách nadále platí. Ústavní soud (ÚS) ale na podnět skupiny senátorů provedl v protikuřáckém zákoně jiné dílčí škrty. Zrušil zákaz pít alkohol u činností, při nichž by pak člověk mohl ohrozit sebe sama. Ustanovení podle soudu potenciálně dopadalo i na rutinní činnosti, třeba sekání trávy, česání ovoce a žehlení, při kterých by si nemohl člověk dát ani skleničku vína. "Šlo by o naprosto nepřiměřený zásah do osobní integrity," řekl soudce zpravodaj Pavel Rychetský.

ÚS také zúžil zákaz prodeje tabáku a alkoholu na akce určené výhradně pro děti a mládež do 18 let. Dosud se zákaz týkal také akcí určených převážně pro děti. Slovo převážně soud ze zákona vypustil. Ponechávalo příliš široký prostor pro výklad.

Převažující zaměření na konkrétní věkovou skupinu nemusí být na první pohled zřejmé. "Tím vzniká pro subjekty, které by měly zájem na těchto akcích prodávat tabákové nebo obdobné výrobky nebo prodávat či podávat alkoholické nápoje, nejistota spočívající v tom, že nebudou objektivně schopni rozeznat povahu akce a svou činností se vystaví riziku," stojí v nálezu. Senátoři poukazovali na tradici akcí pro děti na sportovištích nebo zříceninách hradů, kde se děti baví a dospělí si dají pivo.

Při rozhodování o zákazu kouření v restauracích nebyl ÚS jednotný, šest soudců z 15 zaujalo odlišné stanovisko. Podle většiny soudců sice úplný zákaz kouření možná není jediným či nejlepším možným řešením, nejde však o nepřípustný zásah do základních práv. Zákaz sleduje legitimní cíl, tedy ochranu zdraví lidí, navíc i v zahraničí jde o standardní praxi.

"Zákonodárce tím není zbaven prostoru pro případnou jinou regulaci kouření v prostorách stravovacích služeb," uvedl soudce zpravodaj Pavel Rychetský. Senátor Ivo Valenta (za Soukromníky) Rychetského vyjádření bere jako impulz pro další snahy o zmírnění zákona. Cílem je podle něj alespoň to, aby bylo možné zřizovat stavebně oddělené kuřárny bez obsluhy.

"Myslím si, že (Rychetský) řekl nepřímo, že pokud přijde rozumnější nebo jiný návrh, který bude respektovat zdraví osob, které nekouří, tak parlament by mohl takovou normu přijmout a není to protiústavní," uvedl Valenta.

Protikuřácký zákon soud zkoumal z podnětu 20 senátorů víc než rok. Kromě úplného zákazu kouření v restauracích ponechal ÚS v platnosti zákaz prodeje alkoholu v automatech a zákaz podávání a prodeje alkoholu lidem, u nichž lze předpokládat, že ho vypijí a budou řídit auto nebo vykonávat jinou rizikovou činnost, potenciálně ohrožující zdraví a majetek. Soud nevyhověl ani návrhu na zrušení paragrafů, podle kterých přepravu a lékařské vyšetření nezletilých pod vlivem alkoholu hradí zákonný zástupce.

Na vyhlášení dnešního nálezu čekala Sněmovna, která má příští týden začít projednávat poslanecký návrh na zmírnění protikuřáckého zákona, oficiálně zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Vláda se zmírněním nesouhlasila. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) v březnu novinářům řekl, že mezi ministry převážil názor, že je příliš brzy na posouzení dopadů zákona, který platí od konce loňského května.