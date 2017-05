Chrastava (Liberecko) - Vyzkoušet si vojenský život římských legionářů i barbarských válečníků mohli dnes návštěvníci antického festivalu Glaudius na návrší u Vítkova nedaleko Chrastavy na Liberecku. Nechyběly ani ukázky starověkých řemesel, v keltské části byla například starověká kovárna.

"Keltové byli první národ, který v Čechách železo zpracovával," řekl ČTK Vojtěch Vacek přezdívaný Messer, který měl kovárnu na starost. "V té, co tady mám, tak jsem schopný vyrobit jakékoliv menší nástroje, dláta, nože, menší sekery," uvedl. Dnes ale převážně vyráběl hady. "Děti po mně chtěli zvířata a jiná neumím," dodal. Keltskou kovárnu podle něj tvořila výheň smíchaná z jílu s pískem a slámou nebo trávou. "Vydržela léta. Když popraskala, smíchali novou mazlanici," uvedl. Jako měch pro foukání vzduchu použil Messer velkou koženou brašnu, jednoduchá byla i kovadlina. "Keltské kovadliny byly poměrně malé, největší mívaly čtyři až pět kilogramů a občas se používaly i kameny," dodal.

Návštěvníci festivalu mohli také absolvovat stezku, na jejímž konci se stali Římany nebo příslušníky Keltů či Germánů. "Bylo to od házení oštěpu, přes střelbu z obléhacích strojů, luků až po absolvování vojenského výcviku pod velením centuriona," uvedl za organizátory Jaromír Kučera. Své umění předvedli i válečníci, nechyběly souboje gladiátorů či bitva mezí legionáři s barbarskými kmeny. Utkali se ale na místě, kde by to ve skutečnosti už nebylo možné, na budovaném velmožském sídle z 12. století. "Spousta z nás má zálibu v antice, proto jsme se rozhodli dělat i něco, co sem dobově nezapadá," řekl Kučera. Antický festival má na návrší u Vítkova už více než desetiletou tradici. "Původně to bylo velmi komorní, tři Římané a dva barbaři," zavzpomínal Kučera. Dnes se do akce zapojilo mezi 30 až 40 legionáři, barbarů bylo asi 20.

Návštěvníci festivalu si mohli zároveň prohlédnout, co se už povedlo v několik let budovaném areálu raně středověkého skanzenu Curia Vitkov dokončit. V areálu zatím stojí opevnění, několik domů a část řemeslné vesnice. "Za poslední rok jsme dokončili lehké opevnění, dva sruby a povedlo se nám zbourat starý palác," uvedl Kučera. Dřevěná stavba uhnívala zespoda a byla napadená houbami. Místo něj by měl vyrůst do dvou let nový palác.