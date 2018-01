Praha - Prezidentští kandidáti stráví poslední týden kampaně před pátečními a sobotními prezidentskými volbami především účastí v různých debatách. Na jiné aktivity podle svých slov nebudou mít čas. Někteří zvažují ještě oslovení voličů rozesláním letáků či setkávání s občany. ČTK to sdělili prezidentští kandidáti a jejich zástupci.

Jeden z favoritů prezidentské volby Jiří Drahoš ČTK sdělil, že se ve finální části kampaně bude zaměřovat na debaty, které považuje za velmi důležité. "A je pro mě velkým tématem to, že jeden z kandidátů se jich neúčastní a svá stanoviska občanům země prezentovat nemusí," poznamenal s jasným odkazem na současného prezidenta Miloše Zemana.

Zeman při ohlášení kandidatury prohlásil, že kampaň nepovede a debat se účastnit nebude. Voliči podle něj mají zhodnotit jeho dosavadní působení na Pražském hradě. Do kampaně se nijak nezapojuje, vedou ji ale za něj jeho blízcí spolupracovníci. Po Česku se tak objevily billboardy a plakáty propagující Zemana, voliči také dostali do schránek letáky a v novinách se objevuje na podporu Zemana inzerce.

Zeman bude několik dnů před volbami na veřejnosti i přes neúčast v kampani viditelný. V roli prezidenta se zúčastní společenského setkání na Pražském hradě k zahájení oslav 100 let od vzniku Československa, ve středu pak podpoří ve Sněmovně kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) při žádosti o důvěru.

Tým Drahoše chce příští týden pokračovat v "umisťování billboardů". "Měli bychom jich mít přes 200 po celé České republice. Další inzerce bude jak na internetu, tak v tištěných médiích," dodal Drahoš. Zvažuje také přímé osloveni občanů prostřednictvím České pošty.

Především na debaty v různých médiích se chtějí zaměřit i další kandidáti. "Prakticky všechen čas spotřebují naplánované debaty a vystoupení v médiích," poznamenal mluvčí Vratislava Kulhánka Vladimír Šulc. Podobně vidí příští dny i Petr Hannig. "V podstatě nestačím nic jiného než absolvovat různé mediální debaty a při přesouvání se z místa na místo prostřednictvím MHD odpovídám lidem na dotazy. Nic speciálního neplánuji," sdělil ČTK.

I Jiří Hynek má v plánu příští týden účast na velkých debatách. V úterý chce třeba debatovat s protikandidáty na serveru iDnes.cz, ve středu na TV Nova a ve čtvrtek v České televizi. Na pátek pozval uchazeče o Hrad do vysílání také Český rozhlas. "Mimo to je zde velké množství jednotlivých rozhovorů do médií či uzavřených akcí," sdělil ČTK za Hynka mluvčí David Černohorský. Debaty zaberou téměř veškerý předvolební čas i Michalu Horáčkovi. "Jinak kontaktní kampaň probíhá permanentně. Po ČR jsou desítky dobrovolníků, kteří distribuují bannery, letáky, placky a tak dále. A budou se samozřejmě pohybovat i v ulicích a přesvědčovat nerozhodnuté," sdělil ČTK jeho mluvčí Jiří Táborský.

Jednotliví kandidáti se zúčastní i vzájemných duelů, třeba Pavel Fischer se na webu Blesk.cz střetne s Mirkem Topolánkem. Televize Prima dnes uvedla, že plánovala sérii duelů prezidentských kandidátů, ale nakonec se neuskuteční. Prima uvedla, že hned první duel Drahoš-Topolánek Drahoš odmítl, jeho mluvčí to podle televize zdůvodnila tím, že se soustředí na účast v diskusích se všemi kandidáty. "S ohledem na tuto skutečnost a vzhledem k faktu, že současný prezident Miloš Zeman se také neúčastní duelů s kandidáty, se televize Prima rozhodla předvolební diskuze v pořadu Partie nevysílat. Jejich počet by totiž vzhledem k odmítání účasti ze strany dvou výše uvedených kandidátů nebyl úplný," uvedl za Primu Adam Halmoši.

Dva dny před volbami při minulé prezidentské volbě uspořádali velké setkání s voliči v Praze Zeman i Schwarzenberg, na akcích obou vystoupili známí hudebníci. I před pěti lety se konala řada debat, kandidáti vylepovali billboardy a vyráželi za voliči do regionů.